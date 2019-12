Vivo annuncia un evento per il MWC 2020: nuovo smartphone in arrivo?

Tramite un teaser poster ufficiale, Vivo ha rivelato che il prossimo anno sarà presente al MWC 2020 con un evento dedicato. L'appuntamento con il produttore cinese è fissato al 23 febbraio 2020 a Barcellona ma purtroppo l'immagine non svela nulla di più. Che cosa arriverà durante questo evento europeo? Un nuovo smartphone del brand oppure qualcosa di più particolare?

Vivo lancerà un nuovo smartphone al MWC 2020

In fondo non capita spesso che Vivo sia presente alla fiera catalana e il fatto che abbia deciso di partecipare al MWC 2020 significa che ha in serbo grandi piani per il mercato occidentale. I colleghi di GSMArena ipotizzano che l'azienda possa avere in programma il debutto del suo primo smartphone pieghevole e l'indizio sarebbe nella grossa V che fa da sfondo al teaser. Ovviamente si tratta semplicemente di speculazioni, come sottolinea la stessa testata, e la V potrebbe semplicemente essere un richiamo al marchio Vivo e nulla più.

La compagnia asiatica ha presentato il suo APEX al MWC 2018 e non è da escludere che sia in programma il lancio di un nuovo Concept Phone della serie. Tuttavia esiste anche un'altra ipotesi che non è da scartare: nei giorni scorsi l'azienda ha annunciato in patria Vivo X30 Pro 5G, il primo smartphone al mondo equipaggiato con il SoC Exynos 980.

Il dispositivo presenta varie caratteristiche degne di nota, come un pannello Super AMOLED da 6.44″ Full HD+ con un foro per la selfie camera, bordi super ottimizzati ed una Quad Camera da 64 + 32 + 8 + 13 MP con un sensore TOF ed un teleobiettivo mostruoso, con zoom ottico 5X e digitale fino a 60X. Che sia lui il protagonista dell'evento del 23 febbraio?

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.