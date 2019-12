POCOPHONE F2: tenetevi pronti per il 2020!

Nel corso di questi mesi abbiamo spesso parlato di un possibile arrivo di POCOPHONE F2. Dopo il discreto successo della prima edizione, infatti, molti utenti hanno sperato a lungo di vedere sul mercato un nuovo modello. Non ci sono mai state, però, le condizioni tali per affermare con certezza una presentazione imminente di tale smartphone. Sembra, però, che qualcosa si stia davvero muovendo all'orizzonte.

Alvin Tse dichiara l'uscita di POCOPHONE F2 nel 2020

Sebbene non vi sia ancora nessuna comunicazione ufficiale in merito, Alvin Tse ha lasciato trapelare più di qualche dettaglio. All'interno di un messaggio su Twitter, infatti, il capo di POCOPHONE Global ha tenuto a specificare ad un utente il probabile periodo di uscita del nuovo modello dell'azienda. Quello che viene detto, però, non ha nulla a che vedere con questo smartphone.

Nel messaggio di Alvin Tse, infatti, si evince come nel 2020 avremo modo di sentir parlare di POCO. Non sappiamo, dunque, se questo tipo di frase sia da imputare all'uscita di un device inedito, o se il brand deciderà di rilasciare qualche altro particolare prodotto. Sembra, quindi, che questo progetto non sia destinato a tramontare e, nel prossimo anno, potrebbe riservarci qualche sorpresa.

Attendiamo ulteriori informazioni a riguardo, al fine di comunicarvele quanto prima.

