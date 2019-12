360 Health Watch Pro: nuovo smartwatch, dotato anche del supporto al 4G

Non sentiamo spesso nominare quest'azienda, ma 360 Qihoo un tempo produceva anche smartphone. Nell'ultimo periodo, infatti, questo brand cinese si è voluto dedicare maggiormente alla realizzazione di prodotti afferenti all'IoT. Da questo, dunque, nasce il motivo dell'abbandono del mercato mobile, a favore di accessori che possano soddisfare gli utenti nella vita di tutti i giorni. Tra questi, dunque, troviamo anche i device indossabili, come gli smartwatch. Motivo per cui con 360 Health Watch Pro l'azienda è tornata sul mercato, lanciando un prodotto dotato di connettività 4G e di tante funzioni per il monitoraggio della salute.

360 Health Watch Pro è rivolto anche ai più anziani

Stando a quanto dichiarato dall'azienda stessa, questo dispositivo potrebbe cambiare la vita a molte persone. A bordo, infatti, oltre a trovare spazio una connettività 4G, risiede anche un sistema di intelligenza artificiale che permette di mantenere traccia della posizione in cui si trovano i soggetti che lo indossano. Questo può essere molto utile, quindi, per le persone che non hanno più la capacità di gestirsi in autonomia, e che potrebbero perdersi una volta usciti per strada. Tramite questo accessorio, poi, sarà possibile anche effettuare chiamate rapide, con una qualità discreta.

Non mancano, comunque, varie attività legate al monitoraggio della salute. Se l'utente che lo indossa dovesse cadere, o fare un incidente, l'orologio sarebbe pronto a fornire un promemoria in modo che i parenti possano chiedere aiuto alla propria famiglia in modo tempestivo. Essendo un prodotto dedicato agli anziani, poi, non manca un accurato sistema di controllo di diversi parametri come la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Questi dati possono essere catturati da tale dispositivo per tutto il giorno o soltanto in alcune ore. Ovviamente questo 360 Health Watch Pro è dotato anche di certificazione IP67.

Non è ancora disponibile una panoramica su prezzi e disponibilità. Nel momento in cui avremo a disposizione queste informazioni, ve le comunicheremo tempestivamente.

