Chuwi HeroBook Pro in arrivo con CPU, RAM ed SSD migliori

Sempre più ricercata dagli utenti particolarmente oculati, quella dei notebook low-cost è una categoria in crescita. Anche grazie a prodotti come il Chuwi HeroBook, in grado di fornire una esperienza più che sufficiente, se si considera il prezzo bassissimo. Ecco perché il produttore sta per sfornare il Chuwi HeroBook Pro, una versione migliorata sotto più profilo all'interno della scheda tecnica.

Chuwi HeroBook Pro vuole alzare l'asticella sotto il profilo tecnico

La prima modifica, quella più sostanziale, riguarderà il chipset utilizzato. Il Chuwi HeroBook Pro potrà contare sulla potenza fornita dall'Intel N4000, il quale andrà a sostituire il più modesto E8000 del modello base. Realizzato a 14 nm, include una CPU dual-core fino a 2.6 GHz ed una GPU Intel UHD 600, in grado di renderizzare anche video 4K in maniera più fluida. I benchmark parlano chiaro: su GeekBench questo HeroBook Pro ottiene punteggi di 1918/3382, mentre HeroBook si ferma a 952/2841.

Ad accoppiare il nuovo SoC ci saranno anche memorie migliorate, a partire da 8 GB di RAM in formato LPDDR4, al contrario dei 4 GB DDR3 del primo modello. Inoltre, all'interno ci sarà anche uno storage con 256 GB di SSD, il tutto contenuto in una scocca che pesa 1.39 kg ed integra un display IPS da 14.1″ Full HD. Ciò non andrà troppo ad impattare sul prezzo, sempre molto contenuto, visto che si parlerà di circa 250 dollari.

