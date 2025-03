Xiaomi 15 e 15 Ultra: migliori cover, pellicole ed accessori

Dopo mesi di attesa finalmente i nuovi top di gamma di Xiaomi sono disponibili anche in Italia: entrambi sono in promo lancio e ovviamente questo è il momento migliore per passare ad uno degli ultimi flagship del brand. Se anche voi siete stati conquistati da Xiaomi 15 e 15 Ultra allora ecco una selezione di cover, pellicole ed accessori dai migliori store online (per proteggere il vostro nuovo smartphone)!

Migliori cover, pellicole ed accessori per Xiaomi 15 e 15 Ultra

Crediti: Xiaomi

Scopri dove comprare le migliori cover, pellicole ed accessori per i nuovi Xiaomi 15 e 15 Ultra. N.B. – se non visualizzi correttamente i box con i prodotti presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

XIAOMI 15 & 15 ULTRA – SCHEDA TECNICA & PREZZO

Amazon

Xiaomi 15

Effcotuo Custodia per Xiaomi Mi 15 5G Cover con 2 Pellicola Protettiva Vetro Temperato Case Trasparente Protettiva in Silicone TPU Custodia 8,99€ Compra Ora Amazon.it iVoler Anti Ingiallimento Chiaro Cover per Xiaomi 15 con 2 Pezzi Pellicola Vetro Temperato, [Antiurto di Grado Militare] Custodia Trasparente Sottile Case 9,95€ Compra Ora Amazon.it zZjoOoj Cover magnetica per Xiaomi 15 compatibile con MagSafe, custodia traslucida opaca posteriore sottile antiurto (nero) 13,98€ Compra Ora Amazon.it Yutwo Cover per Xiaomi 15, Custodia per Xiaomi 15 Antiurto Scorrevole Protezione Fotocamera Custodia con 360°Rotante Anello Supporto Cover per Xiaomi 15- Nero 8,39€ Compra Ora Amazon.it iVoler Anti Ingiallimento Chiaro Cover per Xiaomi 15, [Antiurto di Grado Militare] Trasparente Sottile Anti Graffio Custodia Case con Paraurti Assorbimento... 6,95€ Compra Ora Amazon.it iVoler Chiaro Cover Magnetica per Xiaomi 15, Compatibile con MagSafe, [Anti Ingiallimento] [Antiurto di Grado Militare] Custodia Trasparente Sottile... 9,95€ Compra Ora Amazon.it Custodia per Xiaomi 15 Cover, Vetro Temperato Pellicola Protettiva Case Custodia Matte Sottile in TPU Morbido, Cover Protezione Anti-Caduta- Nero 6,99€ Compra Ora Amazon.it Natbok Custodia Cover per Xiaomi Mi 15 5G,Spazzolata e Fibra di Carbonio Morbido Silicone TPU Cover,Antigraffio, Antiscivolo, Antiurto di Grado Militare e... 6,98€ Compra Ora Amazon.it Lemxiee Custodia per Xiaomi 15 Cover,Anti-impronta & Anti-caduta Custodia in silipere flessibile + Acrilico smerigliato per Xiaomi 15 Case 10,99€ Compra Ora Amazon.it Heioloo Cover per Xiaomi 15 5G Custodia Protezione [Anti-Caduta] Silicone Morbido TPU Cover Anti Impronta Phone Case, Anti-Antiurto, Anti-Scratch - Nero 7,99€ Compra Ora Amazon.it Effcotuo Custodia per Xiaomi Mi 15 5G Cover [Fibra di Carbonio] Morbido TPU Custodia Protezione Anti Scivolo/Antiurto per Xiaomi Mi 15 5G Case -Nero 6,99€ Compra Ora Amazon.it iVoler Cover in Silicone per Xiaomi 15 con Protezione della Fotocamera, Ultra Sottile Custodia in TPU Morbida Anti-Graffio Antiurto Protettiva Case, Nero 6,95€ Compra Ora Amazon.it WFTE [2-Pezzi Vetro Temperato per Xiaomi 15 5G Pellicola Protettiva [Durezza 9H][ Anti graffio][Anti-Impronte][Senza Bolle] Pellicola Protettiva per Xiaomi 15 5,99€ Compra Ora Amazon.it Heioloo 4 Pezzi Vetro Temperato Disegnato per Xiaomi 15 5G, 2 Pezzi Pellicola Protettiva con 2 Pezzi Pellicola Fotocamera, 9H Durezza, Anti Graffi 6,99€ Compra Ora Amazon.it NEW'C 3 Pezzi, Vetro Temperato per Xiaomi 15, Pellicola Prottetiva Anti Graffio, Anti-Impronte, Senza Bolle, Durezza 9H, 0,33mm Ultra Trasparente, Ultra... 6,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 04/03/2025 10:21

Xiaomi 15 Ultra

KNOXS Cover Compatibile con Xiaomi 15 Ultra, Trasparente [Anti Ingiallimento] TPU Antiurto Paraurti, PC Sottile Custodia (Trasparente) 7,99€ Compra Ora Amazon.it GIOPUEY Cover Compatibile con Xiaomi 15 Ultra, Il Materiale TPU Ultrasottile Custodia, Anti Impronta Digitale Phone Case [Resistente all'Usura] [Antiscivolo]... 7,99€ Compra Ora Amazon.it GIOPUEY Cover Compatibile con Xiaomi 15 Ultra, TPU Ultrasottile HD Case, Protezione del Cuscino d'Aria - Trasparente 7,99€ Compra Ora Amazon.it TINGYR Cover Compatibile con Xiaomi 15 Ultra, Custodia Protettiva Antiurto, Antiscivolo, AntiGraffio e Anti-Impronte, Custodia Cover Compatibile con Xiaomi... 7,99€ Compra Ora Amazon.it GIOPUEY Cover Magnetica per Xiaomi 15 Ultra, Compatibile con MagSafe, PC+TPU Finitura Antiurto Protettiva Cellulare Custodia - Black 9,99€ Compra Ora Amazon.it TIANYUE Cover per Xiaomi 15 Ultra, Anti Caduta e Resistente Agli Urti, custodia per paraurti a prova di scossa in metallo armatura Case per Xiaomi 15... 11,98€ Compra Ora Amazon.it XINYEXIN Cover per Xiaomi 15 Ultra, Traslucida Custodia Antiurto Antigraffio con Supporto Anello a 360°, PC + TPU Bumper Case - Verde scuro 10,99€ Compra Ora Amazon.it NUCNOK 2 Pezzi Pellicola Protettiva per Xiaomi 15 Ultra/Xiaomi 15 PRO (Non Vetro Temperato),HD Film Hydrogel Flessibile,Supporta Lo sblocco delle Impronte... 10,99€ Compra Ora Amazon.it AOKUMA [2 Pezzi Pellicola in Vetro Temperato 3D per Xiaomi 15 Pro/Ultra 3D Protezioni dello schermo,Durezza 9H,Antivibrazione,Anti-graffio,Resistente alle... 7,99€ Compra Ora Amazon.it Anoowkoa 3 Pezzi Pellicola Protettiva per Xiaomi 15 Pro 5G/Xiaomi 15 Ultra 5G Vetro Temperato Pellicola Schermo Intero Trasparente Compatibile con Xiaomi 15... 9,59€ Compra Ora Amazon.it Stejnhge Pellicola in Idrogel Protettiva per Xiaomi 15 Pro/Xiaomi 15 Ultra, 【2 Pezzi】 Trasparente Morbido TPU Protezioni per Lo Schermo (Non Vetro Temperato) 8,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 04/03/2025 10:21

eBay

Custodia protettiva antiurto per Xiaomi 15 Pro 15 13T 12 14T Poco X7 Pro cover cellulare 6,09€ Compra Ora eBay Custodia Cover TPU + Vetro Temperato per Xiaomi 15 14T Pro 13T 13 12T 11T Pro 5,23€ Compra Ora eBay Custodia Cover Portafoglio + Vetro Temperato Per Xiaomi 15 14T Pro 13T 13 12T 5,23€ Compra Ora eBay Custodia per Xiaomi 15 14 14T Pro Redmi 13C 14C custodia cellulare flip cover portafoglio case 6,62€ Compra Ora eBay Custodia per Xiaomi 15 14 Redmi Note 14 Pro + 13 custodia cellulare custodia cellulare flip cover 7,19€ Compra Ora eBay CUSTODIA SLIM COVER PREMIUM TRASPARENTE in SILICONE TPU per XIAOMI 15 5,99€ Compra Ora eBay Custodia cellulare per Xiaomi 15 14 14T Redmi Note 14 Pro flip cover custodia protettiva 6,54€ Compra Ora eBay Custodia per Xiaomi 15 14T 13T 13 12T 11 antiurto modello portafoglio case cover cellulare 6,89€ Compra Ora eBay 6x Proteggi Schermo per Xiaomi 15 Pellicola Protettiva Protezione Trasparente 6,19€ Compra Ora eBay 6x Proteggi Schermo per Xiaomi 15 Ultra Pellicola Protettiva Protezione 6,39€ Compra Ora eBay Pellicola Protettiva Vetro per Xiaomi 15 Protezione Proteggi Schermo 7,59€ Compra Ora eBay 2x Pellicola Protettiva per Xiaomi 15 Ultra Protezione Proteggi Schermo 7,59€ Compra Ora eBay

AliExpress

Full Cover Glass For Xiaomi 15 Ultra Tempered Glass For Xiaomi Mi 15 Ultra Screen Protector Phone Lens Film For Xiaomi 15 Ultra 3,47€ 3,37€ Compra Ora Aliexpress 2Pcs For Xiaomi 15 Ultra 14 13 12 10 11 Pro Explosion-Proof Screen Protector Protective With Install Kit ,Not Tempered Glass 17,88€ 6,08€ Compra Ora Aliexpress Luxury Dual Layer Cellphones Case Cover for Xiaomi 15 Ultra Full Camera Xiaomi15Ultra 5G Candy Soft Square Liquid Silicone Armor 3,99€ 2,79€ Compra Ora Aliexpress for Xiaomi Mi 15 Ultra 5G Case Nillkin Super Frosted Shield Ultra-Thin Back Cover Protection for 15Ultra Matte Case 9,23€ 7,84€ Compra Ora Aliexpress 0.3mm Ultra-Thin Hard Matte Case For Xiaomi Mi 15 14 13 13T Pro Ultra Translucent Frosted Cover Fit Shell Anti-Fingerprints 6,56€ 1,84€ Compra Ora Aliexpress Magnetic Airbag Case For Xiaomi 15 Ultra 14 13 12 Dull Polish Wireless Charger Cover Anti-knock Cases For 14 PRO 14T 14tpro 13t 5,67€ Compra Ora Aliexpress Nillkin for Xiaomi Mi 15 Ultra 5G Case soft TPU Frame and PC 360 Hard Matte Frosted Back Cover 9,23€ 7,84€ Compra Ora Aliexpress NILLKIN For Xiaomi 15 Ultra Magsafe Case Super Frosted Shield Pro Magnetic Wireless Charging Back Cover For Xiaomi Mi 15 Ultra 27,31€ 13,65€ Compra Ora Aliexpress Original Square Liquid Silicone Phone Cases for Xiaomi 15 Ultra Xiaomi15Ultra 5G 360 Soft Protective Shockproof Back Cover Coque 3,68€ Compra Ora Aliexpress Airbag Shockproof Transparent Silicone Case For Xiaomi Mi 15 14 14T 13 12 12S Pro Ultra Soft TPU Cover 2,83€ 2,75€ Compra Ora Aliexpress For Magsafe Wireless Charging Matte Frosted Case For Xiaomi 14 15 13T 14T Pro Poco X6 F6 M6 X7 Pro Shockproof Protection Cover 3,95€ Compra Ora Aliexpress

