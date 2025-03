Per Infinix gli smartphone del futuro hanno un pannello solare e cambiano colore | MWC 2025

La fiera di Barcellona è il palcoscenico perfetto non solo per i lanci di nuovi prodotti ma anche per mostrare le ultime tecnologie. Ogni brand cerca di mettersi in mostra svelando le sue novità, come nel caso del cancept phone Realme Ultra. Tra le aziende presenti al MWC 2025 anche Infinix ha rinnovato l’appuntamento annuale: a questo giro è il turno di SolarEnergy Reserving e E-Color Shift 2.0, due novità che puntano rispettivamente all’efficienza energetica e allo stile.

Infinix mostra le tecnologie SolarEnergy Reserving e E-Color Shift 2.0 al MWC 2025

Crediti: Infinix

Con la tecnologia SolarEnergy Reserving, Infinix punta a riportare in auge la ricarica solare. Sulla carta il concetto è semplicissimo: si tratta di un pannello solare integrato direttamente nella cover posteriore dello smartphone, in modo da ricaricare il dispositivo grazie alla luce del sole. Il tutto è alimentato da algoritmi di intelligenza artificiale, per la gestione dell’energia. Al momento questa novità è in grado di ricaricare lo smartphone fino a 2W. Un’altra novità simile è una custodia con ricarica solare: in questo caso la cover può essere rimossa e sostituita con una tradizionale quando non in uso.

Crediti: Infinix

Infinix ha presentato anche E-Color Shift 2.0, la seconda generazione della sua tecnologia pensata per personalizzare completamente lo smartphone. Il primo capitolo presentava un sistema con 60 aree a matrice: il cambiamento della tensione elettrica facevano adattare le particelle di colore presenti nelle microstrutture, in modo da generare la colorazione desiderata. Quello della personalizzazione del colore del telefono è un pallino che esiste da sempre e non a caso di recente anche Realme ha annunciato qualcosa di simile (la scocca cangiante della serie 14 Pro).

Con E-Color Shift 2.0 la compagnia asiatica ha annunciato una nuova soluzione altamente personalizzabile, con la possibilità di scegliere tra diverse impostazioni e creare tante combinazioni uniche (anche in questo caso con l’apporto dell’AI). La funzione AI Recognize adatta la scocca del telefono al meteo oppure alle impostazioni dello sfondo.

