Xiaomi 15 e 15 Ultra ufficiali Global: la fotografia di ultima generazione arriva in Italia!

Finalmente il momento più atteso dell’anno per tutti i Mi Fan è arrivato: Xiaomi 15 e 15 Ultra sono ufficiali in versione Global ed ora possiamo scoprire tutte le caratteristiche ed il prezzo in Italia. Anche quest’anno la casa di Lei Jun ha optato per un evento a ridosso del MWC 2025: entrambi i top di gamma saranno poi presenti alla fiera tech di Barcellona, insieme alle altre novità annunciate. Tra queste tra cui Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro, le TWS Buds 5 Pro e Buds 5 Pro (Wi-Fi), l’indossabile Watch S4, i monopattini elettrici della serie Electric Scooter 5 e la nuova colorazione dedicata a Smart Band 9 Pro.

Xiaomi 15 e 15 Ultra sono ufficiali in Italia: i nuovi top di gamma sono finalmente disponibili

Crediti: Xiaomi

Le novità della compagnia cinese sono tante, ma in questo momento è meglio concentrarci sui top di gamma, due gioiellini dalle specifiche stellari e con velleità da Camera Phone. Xiaomi 15 è stato già presentato in Cina lo scorso ottobre: si tratta di un flagship compatto e colorato, disponibile nelle varianti Black, White e Green, oltre a Liquid Silver, che vanta curve scintillanti in vetro termopiegato. Di seguito trovate la scheda tecnica completa:

dimensioni e peso – 152,3 x 71,2 x 8,08/8,48 mm per 191/192 grammi

certificazione IP68

display piatto TCL C8 OLED LTPO a 12 bit da 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit

C8 a da (2.670 x 1.200 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria 5.240 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W

con ricarica da e da 50W fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.62-2.2-2.0) con Light Fusion 900 , ottiche Leica , OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN1 (115°), teleobiettivo Samsung JN5 con zoom ottico 5X e macro + Xiaomi AISP 2.0

(f/1.62-2.2-2.0) con , ottiche , OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN1 (115°), Samsung JN5 con zoom ottico 5X e macro + Xiaomi AISP 2.0 selfie camera da 32 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

Crediti: Xiaomi

La star è ovviamente Xiaomi 15 Ultra: ritorna il classico design ispirato alle macchine fotografiche tradizionali, ma stavolta c’è una chicca imperdibile. Oltre alle versione Black e White c’è anche quella Silver Chrome, con un look che richiama quello dell’iconica serie Leica M. Stiloso e potente (a bordo troviamo lo Snapdragon 8 Elite), non manca anche un’attenzione altissima alla fotocamera. Il comparto è basato sul sensore LYT-900 da 50 MP e dimensioni di 1″, con ottiche Leica, un’ampia apertura ƒ/1.63, lunghezze focali variabili di 23 mm, 28 mm e 35 mm e un’impressionante gamma dinamica elevata di 14EV.

Per i ritratti e la fotografia di strada, il teleobiettivo Leica da 70 mm opera sulla lunghezza focale, offrendo scatti naturali e bilanciati. Il suo ampio sensore eccelle anche nella fotografia macro, consentendo agli utenti di catturare dettagli intricati da una distanza di soli 10 cm. Il teleobiettivo periscopico Leica da 200 MP semplifica l’acquisizione di scatti di oggetti distanti con una lunghezza focale di 100 mm, estendibile a 200 mm. L’ampio sensore da 1/1,4″, combinato con l’apertura ƒ/2,6, cattura il 136% di luce in più rispetto a Xiaomi 14 Ultra. A completare il sistema a quattro fotocamere c’è il modulo ultra-grandangolare Leica da 14 mm, che offre ampie prospettive per catturare paesaggi mozzafiato e foto di gruppo. Di seguito trovate le specifiche complete:

dimensioni e peso – 161,3 x 75,3 x 9,48/9,35 mm per circa 229/226 grammi (Silver Chrome/Black e White)

certificazione IP68

display AMOLED LTPO da 6,73″ 2K (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate 1-120 Hz , protezione Xiaomi Shield Glass 2.0, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.200 nit

da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate , protezione Xiaomi Shield Glass 2.0, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.410 mAh con ricarica da 90W e ricarica wireless da 80W

con ricarica da e ricarica da 80W fotocamera da 50 + 50 + 50 + 200 MP con Sony LYT-900 da 1″, lenti Leica Summilux , OIS, ultra-grandangolare JN5, teleobiettivo IMX858 con zoom 3X, teleobiettivo periscopico ISOCELL HP9 con zoom 4.3X

con da 1″, lenti , OIS, ultra-grandangolare JN5, IMX858 con zoom 3X, teleobiettivo con zoom 4.3X selfie camera da 32 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1

Android 15 con HyperOS 2

Prezzo e disponibilità in Italia

Per quanto riguarda Xiaomi 15 standard, il prezzo in Italia è di 999,9€ per la versione da 12/256 GB e di 1.099,9€ per la variante top da 12/512 GB. Il flagship debutta sullo store ufficiale, Amazon e presso i principali negozi di elettronica e operatori telefonici. Nello shop di Xiaomi per tutte le configurazioni è possibile usufruire dell’offerta bundle con Watch S4 (del valore di 159,99€) e dell’offerta trade-in con extra valutazione fino a 100€. Su Amazon, la versione 12/512 GB avrà un’offerta bundle con Xiaomi Watch S4, l’offerta trade-in con extra valutazione fino a 100€ e un coupon del valore di 100€. Le promo saranno attive fino al 31 marzo.

Passando a Xiaomi 15 Ultra, in questo caso abbiamo configurazioni da 16/512 GB e da 16 GB/1 TB, rispettivamente al prezzo di 1.499,9€ e 1.699,9€. Il super top è disponibile nelle colorazioni Black, White e Silver Chrome. Nello store ufficiale è possibile usufruire dell’offerta bundle con Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition e Watch S4 e della promo trade-in con extra valutazione fino a 150€. La versione da 16/512 GB su Amazon sarà in disponibile in bundle con il kit fotografico, Watch S4, la promo trade-in con extra valutazione fino a 150€ ed un coupon del valore di 100€. Anche in questo caso le iniziative saranno attive fino al 31 marzo.

