Google Chrome fa guerra agli AdBlock: bloccare le pubblicità da oggi è più difficile

Da diversi mesi ormai tiene banco la battaglia tra i vecchi AdBlock come uBlock Origin e l’implementazione del Manifest V3 di Google Chrome che limita le funzionalità delle estensioni. Il momento tanto temuto dagli sviluppatori, però, è finalmente arrivato e con l’ultimo aggiornamento del browser di Big G è diventata ufficiale l’implementazione obbligatoria delle nuove regole per le estensioni, con quelle che non si sono state adeguate che verranno disattivate automaticamente.

Chrome disabilita uBlock Origin: la guerra ai vecchi AdBlock è ufficialmente iniziata

Il Manifest V3 di Google Chrome limita le potenzialità delle estensioni del browser, in particolar modo quelle utilizzate per il filtraggio e il blocco dei contenuti come gli AdBlock. Con queste nuove regole, infatti, vengono applicate delle restrizioni alle API Delcarative Net Request del browser, che aiutano molto a bloccare le pubblicità: gli AdBlock che si sono adeguati, infatti, potrebbero risultare meno efficaci nel disabilitare gli ads, proprio a causa di questa modifica.

Chi ha deciso di non adeguarsi, come gli sviluppatori di uBlock Origin, in questi giorni vedranno disattivarsi automaticamente l’estensione, data l’entrata in vigore del Manifest V3 e la disattivazione delle precedenti versioni. Per utenti (e per gli sviluppatori) è sicuramente un brutto colpo, ma Google ci ha tenuto a precisare che non si tratta di una guerra contro gli AdBlock.

Il portavoce Scott Westover, infatti, ha dichiarato alla stampa che il 93% delle estensioni “mantenute attive” nel Chrome Web Store utilizzano oppure mettono a disposizione una versione con Manifest V3, incluse le più famose come AdBlock, AdBlock Plus e AdGuard. Queste versioni, però, sono separate dalle originali e richiedono una nuova installazione direttamente dal Web Store di Google. Gli utenti che utilizzano il 7% di quelle estensioni, quindi, potrebbero presto ritrovarsi senza un blocco per le pubblicità.

Dal mese di marzo 2025 sono state ufficialmente dismesse le vecchie estensioni, che da questo momento vengono disinstallate automaticamente da Google Chrome. Anche i “vecchi” AdBlock come uBlock Origin sono stati rimossi senza appello, quindi è arrivato il momento di installare un’estensione più recente oppure cambiare browser per continuare ad usufruire delle precedenti.

