Niente Xiaomi MIX Fold 5: brutte notizie per il nuovo pieghevole top

C’è grande attesa per le prossime novità di Xiaomi, sia da parte dei Mi Fan cinesi che di quelli occidentali: a fine febbraio è previsto il lancio del nuovo modello Ultra mentre alle nostre latitudini arriverà sia quest’ultimo che Xiaomi 15 “liscio”. Intanto i piani per il resto del 2025 vengono svelati man mano: nel prossimo futuro della compagnia asiatica c’è – ovviamente – un nuovo pieghevole, ma non si tratterà di Xiaomi MIX Fold 5.

Xiaomi MIX Fold 5 potrebbe non arrivare quest’anno: ecco le ultime novità sul flagship pieghevole

MIX Fold 4 – Crediti: Xiaomi

I prossimi pieghevoli in arrivo non sono certo pochi: OPPO Find N5 debutterà tra pochissimo e ovviamente quest’anno ci aspettiamo il lancio di Honor Magic V4, vivo X Fold 4, Huawei Mate X7 e perfino OnePlus Open 2. Tuttavia nell’elenco pubblicato dal noto insider cinese non viene fatta menzione di un modello, ossia Xiaomi MIX Fold 5. Gli appassionati asiatici non sono rimasti con le mani in mano e subito hanno iniziato a formulare le prime ipotesi. Tuttavia è entrato in scena un altro leaker, con ulteriori dettagli: Xiaomi non avrebbe smesso con lo sviluppo di smartphone pieghevoli di grandi dimensioni, ma dovrebbe saltare quest’anno. Il lancio del prossimo top di gamma foldable dovrebbe avvenire direttamente nel 2026, ma non viene specificato un motivo dietro questa decisione.

Comunque i Mi Fan amanti dei dispositivi pieghevoli non resteranno a bocca asciutta: il 2025 dovrebbe essere l’anno di Xiaomi MIX Flip 2, il secondo modello a conchiglia del brand. Secondo le indiscrezioni finora, l’uscita sarebbe prevista nel corso del secondo trimestre (quindi tra aprile e giugno). Il predecessore è stato presentato anche in Italia, quindi non è da escludere che anche MIX Flip 2 possa fare capolino alle nostre latitudini.

Le novità più vicine della casa di Lei Jun sono Xiaomi 15 e 15 Ultra: il modello base è stato già annunciato in Cina lo scorso ottobre mentre arriverà in occidente (e in Italia) a fine febbraio. Entrambi gli smartphone saranno, molto probabilmente, tra i protagonisti del MWC 2025; se volete saperne di più sui possibili prezzi (ancora leak), date un’occhiata questo articolo.

