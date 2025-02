Xiaomi 15 e 15 Ultra: svelati i prezzi in Europa e ci sono buone notizie

Manca sempre meno all’uscita del prossimo modello Ultra, ma stavolta le indiscrezioni vanno oltre e diventano particolarmente piccanti per noi utenti occidentali. Arrivano dettagli su prezzo e data di presentazione di Xiaomi 15 e del fratello maggiore 15 Ultra: ecco quanto dovrebbero costare in Europa e in Italia!

Xiaomi 15 e 15 Ultra saranno i top di gamma per l’Europa: ecco i prezzi leak di entrambi i flagship

Il presunto Xiaomi 15 Ultra – Crediti: Weibo

Come anticipato anche nelle scorse settimane, sembra che non ci sarà Xiaomi 15 Pro: gli ultimi leak, infatti, fanno riferimento solo al modello standard e quello Ultra, lasciando completamente fuori la variante Pro. Nulla di nuovo: anche lo scorso anno Xiaomi ha presentato in occidente solo i dispositivi 14 e 14 Ultra, quindi non è strano che la compagnia cinese abbia deciso di replicare. La data di presentazione di Xiaomi 15 Ultra sarebbe fissata per il 26 febbraio in Cina (nel momento in cui scriviamo non c’è ancora la conferma ufficiale); il debutto Global dovrebbe avvenire poco dopo, ossia il 28 febbraio, insieme a Xiaomi 15 e forse anche a Watch S4. Probabilmente ci sarà un evento dedicato e poi entrambi i dispositivi saranno ospiti del MWC 2025, la fiera tecnologia di Barcellona (quest’anno dal 3 al 6 marzo).

Passando al presunto prezzo in Europa (e quindi in Italia), Xiaomi 15 dovrebbe costare 1.099€ per la versione da 512 GB di storage, nelle colorazioni verde, nero e bianco. Xiaomi 15 Ultra arriverebbe sempre con 512 GB di spazio di archiviazione, in un unico colore e al prezzo di 1.499€.

Praticamente si tratterebbe delle stesse cifre degli attuali Xiaomi 14 e 14 Ultra, quindi pare che non dovrebbero essere previsti dei rincari. Aspettando di saperne di più in via ufficiale, ecco le schede tecniche dei nuovi top di gamma: quella di Xiaomi 15 è certa (il telefono è stato già lanciato in Cina ad ottobre) mentre quella della versione Ultra è frutto di leak.

Xiaomi 15 – Scheda tecnica

dimensioni di 152,3 x 71,2 x 8,08/8,48/8,36 mm per un peso di 191/192/189 grammi

certificazione IP68

display piatto TCL C8 OLED LTPO a 12 bit da 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit

C8 a da (2.670 x 1.200 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria 5.400 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W

con ricarica da e da 50W fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.62-2.0-2.2) con Light Hunter 900 , lenti Leica , OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN1 (115°), teleobiettivo Samsung JN1 con zoom ottico 5X e macro + Xiaomi AISP 2.0

(f/1.62-2.0-2.2) con , lenti , OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN1 (115°), Samsung JN1 con zoom ottico 5X e macro + Xiaomi AISP 2.0 selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, UWB , sensore IR

, sensore IR Android 15 sotto forma di HyperOS 2

Xiaomi 15 Ultra – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 161,4 x 75,3 x 9,2 mm per circa 220 grammi

certificazione IP69

display Tandem OLED LTPO da 6,73″ 2K (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate 1-120 Hz , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.000 nit

da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (forse ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6

di RAM LPDDR5X o LPDDR6 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e ricarica wireless da 80W

con ricarica da e ricarica da 80W fotocamera da 50 + 50 + 50 + 200 MP con Sony LYT-900 da 1″ oppure un sensore micro quattro terzi (M4/3, full frame in 4:3), lenti Leica Summilux con apertura variabile , OIS, ultra-grandangolare JN5, teleobiettivo IMX858 con zoom 3X, teleobiettivo periscopico ISOCELL HP9 con zoom 5X o 10X

con da 1″ oppure un sensore micro quattro terzi (M4/3, full frame in 4:3), lenti con , OIS, ultra-grandangolare JN5, IMX858 con zoom 3X, teleobiettivo con zoom 5X o 10X selfie camera da 50 MP oppure da 32 MP

oppure da Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, comunicazione satellitare bidirezionale

Android 15 con HyperOS 2

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le