Samsung Galaxy SmartTag 2 ora su qualsiasi Android: basta una semplice app

Il localizzatore Samsung Galaxy SmartTag 2 diventa utilizzabile da qualsiasi smartphone Android grazie ad una semplice applicazione: nulla di complicato, ma basta installare un’app di terze parti per utilizzare lo smart tag di Samsung direttamente dal proprio telefono di un altro brand, sfruttando comunque tutti i vantaggi della rete Samsung Find.

Come usare Samsung Galaxy SmartTag 2 su qualsiasi smartphone Android (senza permessi di root)

Crediti: Androidauthority

La funzionalità “Trova il mio dispositivo” introdotta da Google non ha riscosso particolarmente successo, complici alcune imprecisioni che la rendono meno performante rispetto alla rete Apple e quella di Samsung. Sfortunatamente i localizzatori della compagnia sudcoreana e i servizi Samsung Find possono essere sfruttati sono tramite i dispositivi del brand… almeno fino ad ora. Un’applicazione di terze parti permette di usare Samsung Galaxy SmartTag 2 su qualsiasi smartphone Android in modo semplice: si tratta di uTag, software sviluppato da Kieron Quinn e disponibile al download per tutti gli utenti interessati.

In soldoni, uTag non fa altro che replicare le funzionalità e le caratteristiche di SmartThings Find, ossia l’applicazione di Samsung che permette di tenere traccia dei movimenti dei dispositivi. Questa applicazione di terze parti consente di configurare ed utilizzare Samsung Galaxy SmartTag 2 (anche con tecnologia UWB, non ancora supportata dalla rete di Google): l’app utilizza una versione patchata di SmartThing in modo da evitare il controllo del telefono Samsung ed utilizzare la funzione anche su smartphone di altri marchi. È anche possibile sfruttare i widget, visualizzare la posizione offline, esportare la cronologia delle posizioni e non solo. Tuttavia è necessario accedere con un account Samsung almeno due volte: un accesso come login all’interno dell’app SmartThing modificata e la seconda volta per comunicare con le API di Samsung.

Crediti: Androidauthority

Comunque la sicurezza è garantita sia dallo sviluppatore (già conosciuto all’interno della community di Github) che dal fatto che si tratta di un progetto open source, quindi il codice è consultabile da tutti. Questa è la pagina Github dedicata a uTag: sono presenti vari dettagli mentre i link al download sono in questa pagina. Come sottolineato all’interno dell’articolo, si tratta semplicemente di un’app: è un file APK da installare a bordo del proprio smartphone Android come una semplice applicazione. uTag funziona con qualsiasi dispositivo con Android 11 e superiore e non richiede i permessi di root attivi. Tuttavia se questi sono presenti si può utilizzare un modulo Xposed per ulteriori migliorie nell’utilizzo del software.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le