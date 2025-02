Aspettando Xiaomi 15 Ultra: scarica gli sfondi ufficiali del nuovo flagship

Ormai manca davvero poco alla presentazione ufficiale di Xiaomi 15 Ultra: aspettando l’evento di lancio possiamo ingannare l’attesa dando un’occhiata agli sfondi ufficiali, pronti da scaricare ed adatti a qualsiasi dispositivo. Sono tre e richiamano alla perfezione lo stile del nuovo super flagship!

Xiaomi 15 Ultra: manca poco al lancio è già ci sono gli sfondi ufficiali

La presentazione di Xiaomi 15 Ultra è attesa a fine febbraio in Cina mentre per l’Italia dovremo attendere l’evento del 2 marzo: il dispositivo sarà tra i protagonisti del MWC 2025 insieme a Xiaomi 15 standard ed altre novità. Aspettando il lancio potete scaricare fin da ora gli sfondi ufficiali: Xiaomi 15 Ultra sarà disponibile nelle colorazioni Black, White ed una Dual Tone ispirata alle fotocamere Leica. In basso potete dare un’occhiata agli sfondi mente in altro trovate i press render leak che mostrano il design definitivo del top di gamma.

Crediti: Xiaomi

Gli sfondi di Xiaomi 15 Ultra possono essere scaricati tramite questo link: basta effettuare il download, scompattare il pacchetto e scegliere la vostra immagine preferita da impostare come wallpaper (su qualsiasi dispositivo). Qui trovate anche gli sfondi di Xiaomi 15 e 15 Pro; infine, per i più curiosi, segnaliamo anche il nostro approfondimento dedicato al nuovo modello Ultra, con tutti i leak e i dettagli finora.

