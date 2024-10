Xiaomi 15 e 15 Pro: scarica gli sfondi ufficiali dei top di gamma

Insieme agli ultimi top di gamma di Xiaomi ecco anche i nuovi wallpaper per personalizzare entrambi gli smartphone. Ovviamente si tratta di immagini che possono essere utilizzate per la schermata (home e di blocco) di qualsiasi smartphone: ecco come scaricare gli sfondi ufficiali di Xiaomi 15 e 15 Pro, con la bellezza di 18 nuovi wallpaper, già pronti per il download.

Come scaricare gli sfondi ufficiali di Xiaomi 15 e 15 Pro | Download

Crediti: Xiaomi

Quest’anno Xiaomi ha deciso di puntare forte sulla personalizzazione: il design dei flagship è simile a quello dei predecessori, ma è possibile scegliere tra una pletora di colorazioni. Ci sono varie versioni in vetro dai colori eleganti, poi ci sono oltre 20 colori sgargianti e altre varianti; nel caso del modello Silver Bright la cover posteriore ha una trama che richiama le increspature dell’acqua mentre l’edizione Diamond è in pelle di coccodrillo (e ha un diamante incastonato di lato). Questa varietà si riflette anche negli sfondi ufficiali di Xiaomi 15 e 15 Pro: le immagini – disponibili al download tramite questo link – rispecchiano proprio le colorazioni dei due top di gamma.

SCARICA GLI SFONDI UFFICIALI DELLA XIAOMI 15 SERIES

Per saperne di più su entrambi i modelli (e scoprire le colorazioni speciali) date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato. Per i Mi Fan più sfegatati, segnaliamo che i nuovi Xiaomi sono già acquistabili in versione cinese!

