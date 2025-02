iPhone 16e ufficiale: è il più “economico” della famiglia, ma ne vale la pena?

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni sul prossimo modello della serie SE, alla fine è arrivata la svolta: la gamma ormai appartiene al passato, ma questo non vuol dire che Apple smetterà di realizzare iPhone entry-level. Infatti il nuovo modello viene integrato direttamente nell’ultima generazione uscita: iPhone 16e è ufficiale e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutte le novità tra design, specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia.

iPhone 16e: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Il design di iPhone 16e è più vicino alla precedente generazione SE che a quella attuale di punta: abbiamo un profilo piatto e uno schermo Flat, mentre la cover posteriore ospita un singolo sensore accompagnato dal Flash LED. Frontalmente trova spazio un ampio notch nella parte superiore (che ospita il comparto per il Face ID); lo schermo è una soluzione Super Retina XDR OLED da 6,1″ con protezione Ceramic Shield. Il dispositivo è completamente impermeabile ed è certificato IP68. Presente all’appello anche il nuovo Tasto Azione.

Come da pronostici il comparto tecnico è al top: a muovere il tutto troviamo il chipset Apple A18, lo stesso a bordo di iPhone 16 e 16+, accompagnato da 8 GB di RAM e fino a 512 GB di storage. Lato autonomia si parla di circa 26 ore di riproduzione video (21 ore in streaming) e fino a 90 ore di musica; c’è la ricarica da 20W ed anche il supporto a quella wireless Qi. Tra le conferme, Apple ha svelato la presenza di Apple Intelligence, disponibile in italiano da inizio aprile.

Il comparto fotografico fa affidamento su una singola fotocamera Fusion 2 in 1, unità da 48 MP con OIS che integra un teleobiettivo 2X (fino a 10X in digitale). La fotocamera è in grado di effettuare riprese 4K in Dolby Vision. Per connettività abbiamo il Wi-Fi 6, slot per nano SIM 5G e il supporto alla tecnologia eSIM; come gli altri modelli del brand presenta la funzione di SOS emergenza via satellite. Inoltre c’è una novità: iPhone 16e è il primo con il modem Apple C1 (che comprende l’interno modulo della connettività).

Quanto costa iPhone 16e

Il nuovo iPhone 16e arriva in Italia a partire da 729€: i preordini cominceranno il 21 febbraio (alle ore 14:00) mentre le vendite vere e proprie partiranno dal 28 febbraio. Di seguito trovate le varie configurazioni disponibili ed il relativo prezzo.

8/128 GB – 729€

8/256 GB – 859€

8/512 GB – 1.109€

Si tratta sicuramente di un modello allettante per alcuni aspetti ma al momento vince a mani basse iPhone 16 classico, in promo a 721€ su eBay (con il coupon TECHWEEK25).

iPhone 16e – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 167 grammi

Certificazione IP68

Display Flat Super Retina XDR OLED da 6,1″ 1.5K+ (2.532 x 1.170 pixel) con luminosità di picco fino a 1.200 nit e protezione Ceramic Shield, True Tone, 460 PPI e rivestimento oleorepellente

da (2.532 x 1.170 pixel) con luminosità di picco fino a 1.200 nit e protezione Ceramic Shield, True Tone, 460 PPI e rivestimento oleorepellente Face ID

Raffreddamento /

SoC Apple Silicon A18 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU esa-core 2 x 4,05 GHz 4 x 2,42 GHz

GPU integrata (4 core)

Neural Engine a 16 core

8 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256/512 GB di memoria non espandibile

di memoria non espandibile Batteria con ricarica da 20W e wireless Qi da 7.5W

con ricarica da e da 7.5W Fotocamera Fusion 2 in 1 da 48 MP (f/1.6) con OIS, PDAF e Flash LED + teleobiettivo 2X da 12 MP con zoom digitale 10X

(f/1.6) con OIS, PDAF e Flash LED + teleobiettivo 2X da 12 MP con zoom digitale 10X Selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C, speaker stereo, messaggi via satellite, Apple Intelligence

iOS 18.3.1

