I Canali mettono nei guai WhatsApp: nuova stretta in arrivo dall’Unione Europea

Con l’entrata in vigore del DMA, la celebre app di messaggistica istantanea WhatsApp è già stata designata come Gatekeeper e di conseguenza dovrà adeguarsi a quelli che sono i parametri di apertura della piattaforma, ma il lancio di una nuova funzionalità potrebbe aver “peggiorato” la situazione dell’app di Meta. I Canali, infatti, sono rapidamente diventati popolari in Europa, raggiungendo la soglia oltre la quale c’è bisogno di ulteriore regolamentazione.

I Canali di WhatsApp diventano troppo popolari: adesso c’è bisogno di regolamentazione

Crediti: WhatsApp

Dopo il DMA, WhatsApp potrebbe finire anche nel mirino del DSA (Digital Service Act) che regolamenta le grande piattaforme online (definite VLOP) come social network ed app di messaggistica. La funzione dei Canali, infatti, ha recentemente superato i 45 milioni di utenti in Europa, raggiungendo quindi la soglia necessaria a far scattare gli obblighi per la regolamentazione.

Meta, quindi, potrebbe molto presto dover introdurre nuovi strumenti per la moderazione dei contenuti, come già accaduto con Facebook, Instagram e Threads. Lo stesso problema potrebbe, per esempio, presentarsi per Bluesky: il nuovo social network che sta provando ad offrire una reale alternativa a Twitter/X. Nel caso in cui le compagnie non adeguassero i propri prodotti, il rischio sarebbe quello di una sanzione fino al 6% del fatturato annuale.

