In un mercato pieno zeppo di alternative, c’è un brand che nell’ultimo periodo è riuscito a far parlare di sé e a conquistare una fetta di mercato proprio grazie ai suoi prodotti. È Eureka, un brand che abbiamo imparato a conoscere per la qualità prezzo dei suoi prodotti e che ormai da un po’ è entrato a gamba tesa anche nel mondo delle lavapavimenti cordless, delle lavasciuga, ossia di quegli “aspirapolvere” che, grazie all’acqua, non solo aspirano lo sporco ma sono anche in grado di lavare il pavimento.

Ebbene, la Eureka RapidWash NEW630 è uno di quei modelli che, nonostante il prezzo non proprio economico, ci sentiamo di consigliare ad occhi chiusi per le tecnologie che integra sotto la scocca e (soprattutto) per la pulizia che è in grado di garantire.

Recensione Eureka RapidWash NEW630: la lavapavimenti con zero compromessi

Videorecensione Eureka RapidWash NEW630

Contenuto della confezione

La confezione della Eureka RapidWash NEW630 è piuttosto standardizzata, ed arriva ricca di accessori per poter subito iniziare ad utilizzare la lavasciuga al suo meglio, compresa una confezione di detergente. Al suo interno troviamo:

Eureka RapidWash NEW630 ;

; Spazzola sostitutiva

Soluzione deodorante e detergente;

Filtro HEPA aggiuntivo;

Strumento di pulizia 3 in 1;

Base di ricarica e lavaggio;

Supporto HEPA da attaccare alla base;

Porta accessori da attaccare alla base;

Alimentatore;

Manuale delle istruzioni.

Design e materiali

Nonostante si tratti di una lavapavimenti che integra tante tecnologie molto interessanti, in quanto a design la Eureka RapidWash NEW630 continua a seguire gli standard dettati dalla categoria. Lo sappiamo, una lavasciuga non è altro che un aspirapolvere che utilizza l’acqua per lavare il pavimento e gestire lo sporco, e per questo il corpo del dispositivo è piuttosto ingombrante anche se il lavoro fatto dal brand per ottimizzare alcuni dettagli stilistici è molto buono.

Ciò che cambia rispetto ai suoi diretti competitor, è che nella Eureka RapidWash NEW630 i serbatoi per l’acqua pulita e l’acqua sporca sono stati posizionati con più criterio, in modo tale da riuscire a contenere più liquido e rendere necessaria meno frequente l’operazione di svuotamento e caricamento: il serbatoio dell’acqua pulita è da ben 700 ml e quello dell’acqua sporca ha una capacità aumentata del 50% rispetto alla generazione precedente.

E questa migliore gestione degli spazi destinati ai contenitori che ha consentito un aumento della capienza degli stessi, ha risolto uno dei più grandi limiti di questa tipologia di prodotto: l’autonomia di utilizzo e la necessità di dover svuotare e ricaricare l’acqua più volte nel corso di un’unica pulizia. Ma, come vedremo, con la Eureka RapidWash NEW630 il brand ne ha risolti diversi.

A partire dallo snodo che collega la struttura della lavapavimenti alla spazzola motorizzata: la Eureka RapidWash NEW630 si può piegare fino a 170°, il che vuol dire che con questa lavasciuga potrete pulire senza troppe limitazioni anche in zone meno comode, come sotto i mobili, sotto i divani o i letti e così via.

Ci sono poi diverse novità anche per la spazzola motorizzata stessa, ma andiamo con calma. Innanzitutto nella Eureka RapidWash NEW630 è stato integrato un nuovo sistema antigroviglio che, grazie ad un pettine e ad un raschietto, evitano che i peli di animali domestici o i capelli lunghi si arrotolino lungo la spazzola.

Infine un’ultima novità. Ricordate il più grande limite di praticamente tutte le lavasciuga in commercio? Dato lo spessore della spazzola motorizzata, con questi dispositivi era praticamente impossibile pulire le zone prossime ai battiscopa. Ebbene: la Eureka RapidWash NEW630 integra una spazzola ottimizzata in grado di pulire praticamente a 0 mm dall’angolo di un eventuale battiscopa o mobile.

Sotto la spazzola, poi, il brand ha integrato dei sensori in grado di rilevare lo sporco: è con questi sensori che la Eureka RapidWash NEW630 gestirà in maniera autonoma non solo la potenza d’aspirazione ma anche la quantità di acqua da distribuire sul pavimento, in modo da garantire una pulizia ottimale e gestire al meglio il consumo energetico.

C’è poi un nuovo display più grande che, grazie allo spazio maggiore, è in grado di comunicare in maniera molto più chiara tutte le informazioni relative al dispositivo: in questo modo sarà anche più facile scorrere tra le funzionalità integrate, anche grazie ad un pad direzionale molto comodo da utilizzare e posizionato al punto giusto.

Aspirazione e lavaggio

Le modalità di pulizia sono tre: Modalità Turbo, Modalità Automatica, Asciugatura. Il tutto viene gestito tramite dei tasti di controllo posti sul manico ma, come già detto, il mio consiglio è quello di utilizzare la modalità Auto: in grado di capire la quantità di sporco presente sulla superficie e di adattare in maniera autonoma sia la potenza d’aspirazione che la quantità di acqua da distribuire sul pavimento. Certo, in alcune zone particolarmente sporche potrebbe essere ideale utilizzare la potenza massima, ma in linea di massima conviene utilizzare la modalità automatica perché in questo modo non solo di ottimizza l’autonomia della batteria, ma anche il consumo medio di acqua.

La pulizia avviene tramite un motore che è in grado di garantire 21600 PA ed una spazzola a rullo che gira fino a 600 giri per minuto. In soldoni, questi numeri si traducono in una gestione migliore soprattutto delle macchie ostinate, rendendo meno frequente la necessità di dover ripassare su una particolare zona del pavimento per eliminarle.

E lavora molto bene anche con i capelli ed i peli di animali domestici. Quando si ha l’esigenza di pulire questa tipologia di sporco, ci si rende conto di quanto sia vantaggioso avere a disposizione un sistema ad acqua perché, una volta terminato, basterà svuotare il serbatoio e dargli una sciacquata e non si impazzirà nella manutenzione come negli aspirapolvere tradizionali. Il sistema antigroviglio, poi, non solo aumenta la longevità del rullo, ma rende anche lo svuotamento dell’acqua sporca molto più semplice: così come non si aggrovigliano nella spazzola, i peli e i capelli non si aggroviglieranno neppure nel contenitore dello sporco.

L’unico vero “limite” di questi prodotti è lo spessore della spazzola che, data la tecnologia, è effettivamente molto più importante di quello che troveremmo nella spazzola di un aspirapolvere tradizionale, ma detto questo la Eureka RapidWash NEW630 riuscirà a garantire una pulizia davvero buona su praticamente tutti i materiali.

Una volta terminata la pulizia del pavimento, arriva il momento di una delle funzioni più comode del Eureka RapidWash NEW630: l’auto-pulizia. Utilizzarla è semplicissimo: al termine di una pulizia (o qualora si dovesse accendere l’indicatore), basterà posizionare l’aspirapolvere sulla base di ricarica, svuotare il contenitore dell’acqua sporca e riempire quello dell’acqua pulita e premere il tasto dedicato. Al termine della pulizia il sistema asciugherà il rullo con l’aria calda a 60° per circa 30 minuti: in questo modo si preverranno non solo i cattivi odori, ma anche la crescita di muffe.

Autonomia della batteria

Non male l’autonomia della batteria. Il brand garantisce 38 minuti con un’unica carica, e vi dico che personalmente in modalità automatica sono riuscito ad utilizzare la Eureka RapidWash NEW630 più o meno per il tempo dichiarato dall’azienda. Certo, si tratta di performance raggiungibili quando non si lava un pavimento particolarmente sporco, ma la modalità automatica in questo caso da molti vantaggi.

Nella media la velocità di carica: per una ricarica completa la Eureka RapidWash NEW630 impiegherà poco meno di 4 ore.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita della Eureka RapidWash NEW630 è di 379,00 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, la potreste acquistare con uno sconto dell’11% che farebbe scendere la cifra a 338.99 euro. Una cifra importante, è vero, che va però valutata in base al mercato attuale: in commercio ci sono modelli dello stesso prezzo che non hanno le caratteristiche di questa NEW630, come ad esempio l’antigroviglio o l’asciugatura con l’aria calda.

È chiaro che si tratta di un modello in cui il brand ha tentato di ovviare gran parte dei limiti “fisici” che accompagnano da tempo questi prodotti, ed il sistema di auto-asciugatura fa davvero la differenza soprattutto in termini di longevità del prodotto-



