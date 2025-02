Adobe Firefly sfida DALL-E e Sora: generazione di foto e video con i nuovi abbonamenti più economici

Fin dalle prime versioni beta, l’AI di Adobe Firefly ha sempre stupito per la sua grande precisione nella riproduzione dei dettagli per la generazione delle immagini, ma l’essere legata a doppia mandata alla suite Creative Cloud (che include Photoshop e le altre app) ha probabilmente messo un freno alla sua popolarità. Adobe, però, ha deciso di rilanciare il progetto sfidando apertamente DALL-E e Sora con degli abbonamenti standalone più economici rispetto al passato.

Firefly si slega da Creative Cloud: finalmente arrivano gli abbonamenti standalone

Crediti: Adobe

Adobe ha annunciato oggi il lancio della nuova funzionalità che permetterà di generare video con l’intelligenza artificiale di Firefly, con l’arrivo di nuovi abbonamenti dedicati agli utenti che non posseggono una sottoscrizioni ai piani Creative Cloud. Con il nuovo abbonamento Standard da 9.99$/mese, gli utenti potranno creare immagini illimitate e generare fino 20 video da 5 secondi in 1080p (2000 crediti).

Con Adobe Firefly Pro, invece, gli utenti pagheranno 29.99$/mese per avere accesso a ben 7000 crediti audio/video, con la promessa di poter generare fino a 70 video di 5 secondi, sempre in risoluzione Full HD (1080p). Adobe, inoltre, ha annunciato di essere a lavoro anche ad un piano Premium, pensato appositamente per i professionisti, i cui dettagli verranno condivisi soltanto in futuro.

Anche la home page del servizio è stata totalmente ridisegnata per favori l’accesso veloce a tutte le funzionalità di Firefly, mentre i nuovi abbonamenti saranno disponibile a partire da oggi in tutto il mondo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le