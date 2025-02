Riparare lo schermo di Samsung Galaxy S25 costa meno rispetto a S24: ecco i prezzi in Italia

Siete curiosi di scoprire quanto costa riparare Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra? Allora ecco il listino completo con tutti i componenti e i rispettivi prezzi per l’Italia: spoiler, alcune riparazioni costano meno rispetto ai precedenti modelli della serie S24.

Quanto costa riparare Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra: tutti i prezzi in Italia | Display, batteria, vetro posteriore, connettore, scheda madre

Il sito ufficiale italiano di Samsung ha pubblicato il listino prezzi con tutti i costi di riparazione di Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, gli ultimi top di gamma della serie (lanciati a fine gennaio durante l’ultimo evento Unpacked). Chiaramente si tratta di una spesa a carico dell’utente soltanto quando i dispositivi sono fuori garanzia: ciascun modelli venduto in Italia beneficia di 2 anni di garanzia, anche se – ovviamente – non sono coperti i danni accidentali (tenetelo sempre a mente). Nella tabella in basso abbiamo messo a confronto i prezzi di schermo, vetro posteriore, connettore di ricarica, scheda madre e batteria sia dei telefoni della serie S25 che di quelli della famiglia S24.

Schermo Vetro posteriore Connettore ricarica Scheda madre Batteria Galaxy S25 130€ 65€ 65€ 530€ (128 GB)



545€ (256 GB)



565€ (512 GB) 65€ Galaxy S24 160€ 65€ 65€ 350€ (128 GB)



355€ (256 GB) 70€ Galaxy S25+ 160€ 65€ 65€ 545€ (256 GB)



575€ (512 GB) 65€ Galaxy S24+ 190€ 65€ 70€ 375€ (256 GB)



385€ (512 GB) 70€ Galaxy S25 Ultra 205€ 70€ 65€ 535€ (256 GB)



600€ (512 GB)



675€ (1 TB) 70€ Galaxy S24 Ultra 230€ 70€ 70€ 480€ (256 GB)



480€ (512 GB)



480€ (1 TB) 70€

Ovviamente bisogna fare alcune precisazioni, come specificato dallo stesso sito ufficiale di Samsung. Per prima cosa i costi di riparazione vengono stilati utilizzando come base il modello di colorazione nera di ciascun dispositivo; per colori differenti il prezzo finale potrebbe variare. Inoltre l’importo è da considerarsi come puramente indicativo dato che potrebbe variare in base a possibili guasti aggiuntivi riscontrati durante il processo di riparazione.

Insomma, le cose possono sempre cambiare in base alla gravità del danno ma comunque tenendo conto di un problema basilare è possibile notare come i prezzi di alcuni componenti della serie Samsung Galaxy S25 siano più vantaggiosi rispetto a quelli per la gamma S24. Per maggiori dettagli sulle riparazioni degli smartphone Samsung potete dare un’occhiata al link in fonte. Infine ricordiamo ancora una volta che si parla di riparazioni fuori garanzia.

