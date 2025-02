Honor Magic V4 prima del previsto: lo scontro tra pieghevoli partirà in anticipo

Anche quest’anno ci sarà la solita battaglia tra smartphone pieghevoli, un settore in cui tutto può succedere (nonostante lo strapotere di Samsung e Huawei). Il primo modello dell’anno sarà targato OPPO: si tratta del foldable più leggero al mondo e andrà a scalzare l’attuale primato di Honor Magic V3. Ma la rivale cinese non se ne starà di certo con le mani in mano: il nuovo Honor Magic V4 potrebbe arrivare prima del solito, secondo le ultime novità.

Honor Magic V4, spunta il periodo di lancio: quando esce il nuovo pieghevole e cosa possiamo aspettarci

Magic V3 – Crediti: Honor

Gli ultimi lanci dei pieghevoli di Honor hanno trovato spazio nel corso del mese di luglio: lo scorso anno sono stati presentanti insieme Magic V3 e V3s, con il maggiore che ha fatto capolino in Italia poco dopo (ecco la nostra recensione). Honor Magic V4 dovrebbe arrivare prima: secondo un noto insider cinese il lancio in patria sarebbe previsto a fine maggio/inizio giugno, quindi nel corso del secondo trimestre del 2025. Ovviamente per ora non ci sono conferme, tuttavia potrebbe essere la mossa giusta: al momento Magic V3 è lo smartphone pieghevole più sottile al mondo ma perderà il titolo il prossimo 20 febbraio, con l’uscita di OPPO Find N5. Magari Honor tenterà di sfidare il rivale a marchio OPPO sempre sullo stesso terreno, quindi un lancio in anticipo potrebbe rivelarsi una strategia corretta.

Per ora non ci sono ancora dettagli precisi sulle specifiche di Honor Magic V4: si vocifera di una batteria superiore rispetto ai 5.150 mAh del modello attuale (spingendosi fino ai 6.000 mAh, ovviamente con tecnologia al silicio-carbonio). Tra le altre caratteristiche che potremmo dare per certe, lo Snapdragon 8 Elite: i modelli pieghevoli della serie Magic V sono dei top di gamma, quindi avere a bordo l’uscito SoC di punta di Qualcomm è scontato.

Le novità pieghevoli non finiscono qui: nel corso dei prossimi mesi sono attesi anche vivo X Fold 4, Xiaomi MIX Flip 2 (pare che MIX Fold 5 non arriverà quest’anno), Huawei Mate X7, Motorola RAZR 60 Ultra e – ovviamente – Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7.

