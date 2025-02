Amazfit T-Rex 3 si rifà il look con la nuova versione Haze Grey, disponibile in Italia

Lanciato sul mercato all’inizio dell’autunno scorso, il rugged watch Amazfit T-Rex 3 torna nuovamente sotto i riflettori grazie alla colorazione Haze Grey. Un dispositivo iconico, dedicato a sportivi ed amanti dell’avventura, ora disponibile in Italia anche in una versione nuova di zecca, che va ad affiancarsi ai colori Onyx e Lava.

Amazfit T-Rex 3 in versione Haze Grey: caratteristiche, novità e prezzo della nuova colorazione

Conosciuto come uno dei migliori smartwatch sportivi sul mercato, Amazfit T-Rex 3 ha appena ricevuto il suo nono aggiornamento: si tratta quindi di un dispositivo che viene arricchito costantemente di update e migliore, dotato di numerose funzioni per il monitoraggio delle attività sportive. Il dispositivo è dotato del GPS integrato e di un sensore ottico PPG BioTracker 6.0 di ultima generazione. Facciamo un riepilogo di tutte le caratteristiche dell’indossabile:

dimensioni di 48,5 x 48,5 x 13,75 mm per un peso di 68,3 grammi

cornice in acciaio inossidabile + corpo in polimero + cinturino in silicone liquido e vetro protettivo Gorilla Glass

display AMOLED da 1,5″ HD (480 x 480) con AOD, 322 PPI, refresh rate a 60 Hz e fino a 2.000 nit di luminosità

da (480 x 480) con AOD, 322 PPI, refresh rate a 60 Hz e fino a 2.000 nit di luminosità chipset /

/ GB di RAM

/ GB di ROM

batteria da 700 mAh con ricarica rapida ( fino a 27 giorni di autonomia con utilizzo tipico, 81 giorni con Modalità Orologio, 41 ore con uso continuo del GPS)

di autonomia con utilizzo tipico, 81 giorni con Modalità Orologio, 41 ore con uso continuo del GPS) impermeabilità fino a 10 ATM

speaker e microfono integrati, supporto chiamate Bluetooth

Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 5.2, GPS

sensore PPG BioTracker 6.0 (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno), sensore di temperatura , sensore di luminosità per il display, barometro, bussola

, sonno), sensore di , sensore di luminosità per il display, barometro, bussola oltre 177 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo Zepp OS 4

Il prezzo di Amazfit T-Rex 3 nella colorazione Haze Grey resta invariato rispetto alle altre versioni (299,9€): il rugged watch sarà acquistabile dal 18 febbraio tramite lo store ufficiale e su Amazon. Il dispositivo sarà venduto anche in bundle con gli auricolari wireless sportivi Amazfit UP, in promozione sempre allo stesso prezzo: l’iniziativa durerà fino alla fine di febbraio o fino ad esaurimento scorte.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le