Batterie sempre più grandi per i pieghevoli Honor: Magic V4 e V Flip 2 da record

L’attuale Magic V3 (qui trovate la nostra recensione) è equipaggiato con una batteria al silicio-carbonio da 5.150 mAh, con ricarica da 66W e wireless da 50W. Si tratta dello smartphone pieghevole più sottile al mondo, con uno spessore di 4,3 mm (aperto) e di 9,2 mm (chiuso) ed un peso di 226 grammi. Oltre ad avere un comparto tecnico da top di gamma ed una fotocamera di tutto rispetto è anche dotato della certificazione IPX8. Insomma, si tratta di un vero gioiello ma il suo successore non sarà da meno. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina parlano di un balzo in avanti lato batteria per Honor Magic V4.

Honor Magic V4 e Magic Flip V2 avranno batterie più grandi, ma sottili (grazie alla tecnologia al silicio-carbonio)

Magic V3 – Crediti: Honor

L’attuale modello è già dotato di un’unità al silicio-carbonio, ma il prossimo Honor Magic V4 farà di più, spingendosi fino ai 6.000 mAh. Si tratta di un nuovo standard per i flagship pieghevoli ed è molto probabile che Honor farà sforzi sovrumani per mantenere spessore e peso contenuti. Anche se non è ancora uscito, in realtà il foldable ha già un rivale: OPPO Find N5 è in arrivo a febbraio e l’azienda ha svelato che ruberà la palma di pieghevole più sottile al mondo. Inoltre sembra che avrà una batteria da ben 5.700 mAh, quindi il prossimo Honor si troverà alle prese con un degno avversario.

Segnaliamo che il nome del dispositivo è ancora incerto: la cultura cinese è fortemente improntata alla tetrafobia (il numero 4 viene visto di cattivo auspicio). Di conseguenza la serie potrebbe anche saltare una generazione e presentare direttamente Honor Magic V5. Quest’anno è atteso anche il debutto di Honor Magic V Flip 2: il primo capitolo ha debuttato con una batteria da 4.800 mAh e la nuova versione dovrebbe avere un’unità più capiente. Tuttavia al momento non ci sono dettagli precisi ed è ancora tutto molto nebuloso.

