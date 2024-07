Honor Magic V3 e Vs 3 ufficiali: c’è un nuovo rivale per Samsung Galaxy Z Fold 6

Molto probabilmente non è un caso che l’evento di presentazione di Honor Magic V3 e Vs 3 arrivi a così breve distanza da quello di Samsung Galaxy Z Fold 6. Nel mercato degli smartphone pieghevoli, i brand cinesi stanno togliendo quote all’azienda sud-coreana, precedentemente leader con un notevole distacco e adesso in difficoltà. Uno dei brand più in crescita nel tema foldable è proprio Honor, che nell’arco di un anno ha avuto un’impressionante crescita del +460%, perciò vediamo cosa c’è di nuovo sul piatto.

Honor presenta ufficialmente i suoi nuovi smartphone pieghevoli Magic V3 e Vs 3

Il protagonista è Honor Magic V3, che riprende il discorso avviato dal suo predecessore elevandolo ulteriormente. Mi riferisco al fatto di avere uno spessore di soli 9,2 mm da chiuso e 4,35 mm da aperto, diventando di diritto lo smartphone più sottile e leggero al mondo con un peso di 226 grammi; pesa persino meno di un telefono standard come Samsung Galaxy S24 Ultra e i suoi 232 grammi. E lo fa senza sacrificare la batteria, di tipo silicio-carbonio che sale da 5.000 a 5.150 mAh mantenendo la ricarica rapida a 66W e wireless 50W.

C’è un altro miglioramento strutturale rispetto a Magic V2, cioè l’introduzione della certificazione contro liquidi e polvere, di tipo IPX8. La cerniera è stata anch’essa ridotta nello spessore: misura 2,84 mm e garantisce fino a 500.000 piegamenti. Il form factor rimane il medesimo, composto da due schermi OLED, fuori da 6,43″ (2.376 x 1.060 pixel) e dentro da 7,92″ (2.344 x 2.156 pixel), con refresh rate LTPO fino a 120 Hz, luminosità fino a 1.800 nits (5.000 nits in HDR) e PWM Dimming a 4.320 Hz.

La dotazione hardware è di primo livello, essendoci lo Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm, dotato di CPU octa-core Kryo (1 x 3,3 GHz X4 + 3 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 2 x 2,3 GHz A520), GPU Adreno 750 e memorie da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile. Oltre al software Android 14 con MagicOS 8.0.1 troviamo connettività di tipo dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS a tripla frequenza, NFC e USB-C 3.1 Gen1.

Pur essendo un pieghevole, il suo comparto fotografico non è da sottovalutare. C’è una tripla fotocamera da 50+40+50 MP f/1.6-2.2-3.0 con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale 3.5x con OIS (100x digitale), e non mancano due selfie camera da 20 MP f/2.2 sia dentro che fuori.

Disponibile nelle colorazioni pelle vegana Nera o vetro Verde, Rosso e Bianco, Honor Magic V3 è disponibile in Cina ai prezzi invariati di 8.999 CNY (1.139€) per la variante da 12/256 GB, 9.999 CNY (1.266€) per quella da 16/512 GB e 10.999 CNY (1.392€) per quella da 16 GB/1 TB.

Ad accompagnarlo c’è Honor Magic Vs 3, versione più modesta questa volta lanciata in contemporanea a quella principale. Nonostante non sia altrettanto da record, vanta comunque una scocca leggera e compatta, pesante 229 grammi e spessa 9,8 mm da chiuso e 4,65 mm da aperto. Cala la batteria, che scende a 5.000 mAh e che alimenta un meno recente Snapdragon 8 Gen 2, sempre a 4 nm ma con CPU octa-core Kryo (1 x 3,19 GHz X3 + 2 x 2,8 GHz A715 + 2 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2,0 GHz A150) e GPU Adreno 740. Meno pregiato anche il comparto fotografico, il cui teleobiettivo periscopiale ha un più avanzato zoom 5x ma con sensore da 8 MP, oltre a due selfie camera da 16 MP f/2.2.

Disponibile nelle tre colorazioni Nero, Bianco e Verde, Honor Magic Vs 3 viene venduto in Cina al prezzo di 6.999 CNY (885€) per la variante da 12/256 GB, 7.699 CNY (974€) per quella da 12/512 GB e 8.699 CNY (1.100€) per quella da 16 GB/1 TB.

