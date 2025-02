Xiaomi punta su DeepSeek AI: ecco quali sono gli smartphone supportati

Anche la compagnia di Lei Jun è pronta ad affidarsi a DeepSeek AI, l’intelligenza artificiale cinese che sta facendo parlare di sé in questo periodo. In base a quanto emerso in queste ore, Xiaomi ha dato il via ai primi test su HyperOS e, nel frattempo, possiamo anche dare un primo sguardo all’elenco completo degli smartphone (ci sono anche tablet e modelli Redmi) che supportano la nuova AI.

Xiaomi testa DeepSeek AI in HyperOS: tutte le novità e la lista degli smartphone supportati (anche Redmi)

Crediti: Xiaomitime

La direzione presa da Xiaomi è stata chiara fin dal debutto di HyperOS 2.0: similmente a quanto visto con rivali cinesi ed internazionali, è tempo di puntare forte sull’AI, implementando tutta una serie di funzionalità mirate al miglioramento dell’esperienza utente, ma anche delle foto e delle prestazioni. L’assistente vocale è diventato Super XiaoAI (disponibile solo su alcuni modelli), capace di comprendere i bisogni e le richieste degli utenti in modo più intelligente. Xiaomi ha puntato tantissimo sulla piattaforma HyperAI e sul un pacchetto di strumenti per la scrittura, la traduzione, la conversione di audio in tempo, la generazione di sottotitoli e così via, tutto in chiave AI.

In base a quanto emerso, Xiaomi ha iniziato a testare il modello DeepSeek R1 all’interno di Super XiaoAI; ovviamente si tratta di una caratteristica dedicata ai soli modelli con HyperOS 2.0 (la nuova versione dell’assistente virtuale è presente solo per l’ultima versione dell’interfaccia del brand e solo su alcuni smartphone). I risultati sarebbero incoraggianti, con migliorie sia per la qualità delle risposte che per le funzionalità correlate. Per accedere alle funzionalità avanzate di intelligenza artificiale basta utilizzare i comandi vocali “Apri Deep Thinking” oppure “Apri DeepSeek”.

Comunque, nel momento in cui scriviamo Xiaomi non ha ancora annunciato ufficialmente l’integrazione di DeepSeek AI all’interno di XiaoAI, quindi non resta che attendere maggiori dettagli. Intanto la lista dei dispositivi compatibili con Super XiaoAI indicherebbe anche smartphone e tablet Xiaomi (ma anche Redmi) che dovrebbero ricevere il supporto a questa novità.

Xiaomi

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 14 Ultra

Versione Xiaomi 14 Pro Titanium

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi

Redmi K80 Pro

Redmi K80

Redmi K70 Ultra

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi K60 Ultra

Redmi K60 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 3

Tablet

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Ricordiamo che Xiaomi non è l’unico brand che sta iniziando ad implementare DeepSeek: tra le altre compagnie interessate troviamo Huawei, Honor, OPPO, vivo, Meizu, Lenovo e ZTE. Insomma, le cose si stanno facendo particolarmente interessanti lato AI con l’entrata in scena di questa novità cinese.

