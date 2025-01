Xiaomi Electric Scooter 5 e 5 Pro ufficiali a sorpresa: ecco i nuovi monopattini

Non solo smartphone e indossabili: tra le novità della casa di Lei Jun per il nuovo anno ci sono anche Xiaomi Electric Scooter 5 e 5 Pro, i nuovi monopattini elettrici del brand. Entrambi sono stati annunciati tramite i canali Global: ecco tutti i dettagli su specifiche e caratteristiche (ma mancano ancora il prezzo e la disponibilità).

Xiaomi Electric Scooter 5 e 5 Pro: tutte le novità del nuovi monopattini elettrici per i mercati Global

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi Electric Scooter 5 cambia leggermente look rispetto al predecessore, con colori meno appariscenti ed uno stile generale più sobrio. Il monopattino elettrico è equipaggiato con un motore brushless da 700W, dotato della giusta potenza per affrontare inclinazioni fino al 18%; per la velocità, si tratta di un modello a norma, ossia un veicolo in grado di raggiungere i 25 km/h. Gli pneumatici tubeless misurano 10″ ed è presente un ammortizzatore anteriore a doppia molla; la batteria da 477 Wh offre un’autonomia fino a 60 km ed è supportata da un sistema di protezione intelligente da cortocircuito e sovraccarico.

Crediti: Xiaomi

Migliora anche la resistenza, grazie al nuovo telaio in acciaio al carbonio, ovviamente con design pieghevole (per la massima praticità durante il trasporto); presente all’appello la certificazione IPX5 (contro schizzi d’acqua) e la possibilità di sfruttare i controlli tramite l’app per smartphone. La sicurezza alla guida è garantita anche al buio, grazie al faro anteriore ad alta luminosità accompagnato dalla luce di coda e da quelle dedicate alla svolta. Tra le altre caratteristiche troviamo un freno a tamburo anteriore ed l’E-ABS per la ruota posteriore.

Crediti: Xiaomi

Che cosa cambia con Xiaomi Electric Scooter 5 Pro? La versione superiore monta un motore da 1.000W e quindi offre una maggiore capacità in pendenza (è in grado di affrontare inclinazioni fino al 22%). Il resto delle caratteristiche è identico a quello del modello standard, fatta eccezione per i doppi ammortizzatori (a doppia molla anteriori e a singola molla posteriore).

Con le ultime novità del codice della strada viene da chiedersi quale sarà il destino dei monopattini elettrici di Xiaomi. Al momento la nuova gamma è stata annunciata a livello Global, ma dall’Italia tutto tace (per ora). Comunque la compagnia cinese non ha ancora svelato i prezzi di Xiaomi Electric Scooter 5 e 5 Pro né ha confermato i mercati in cui arriverà. Teniamo le dita incrociate: non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

