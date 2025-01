Bing si traveste da Google per ingannare gli utenti: colpo basso di Microsoft

Non è sicuramente un segreto il fatto che Bing le stia provando tutte per provare a recuperare terreno su Google, ma alcuni trucchetti sarebbero stati impossibili da immaginare. Microsoft, infatti, per evitare che gli utenti cambino motore di ricerca una volta approdati su Bing, ha modificato la pagina di ricerca di alcuni termini, per camuffarsi con le stesse sembianze dei motori concorrenti.

Bing si finge Google per evitare che gli utenti cambino motore di ricerca: è il nuovo punto più basso?

Cercando “google” su Bing, infatti, attualmente si viene accolti da una pagina di ricerca molto differente da tutte le altre. Invece dei classici risultati elencati, con box per le informazioni, filmati ed altro, la pagina si trasforma in una “copia” della homepage di Google che riuscirebbe sicuramente a trarre in inganno gli utenti meno attenti.

Da questa pagina di ricerca, infatti, non si effettua una ricerca su Google come avrebbero sperato i malcapitati, ma bensì si continua ad utilizzare il motore di ricerca di Microsoft sotto mentite spoglie. Sia chiaro, il nome “Google” appare soltanto nei risultati di ricerca posizionati in basso, ma l’intento di Bing sembra essere piuttosto chiaro nel voler ingannare gli utenti.

I commenti da parte di Google non si sono fatti attendere: Parisa Tabriz, capo della divisione Google Chrome, ha utilizzato un vecchio detto popolare per riassumere la situazione, accusando Microsoft di non essere nuova a queste strategie. “L’imitazione è la forma più sincera di adulazione, ma la falsificazione della home page di Google da parte di Microsoft è un’altra tattica nella sua lunga storia di trucchi per confondere gli utenti e limitare la scelta. Nuovo anno, nuovo punto più basso per Microsoft“. ha dichiarato Tabriz su X.

