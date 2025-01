Nothing Phone (1) e CMF Phone 1 ricevono Android 15 con Nothing OS 3 stabile

Dopo la fase di beta, ecco che finalmente Android 15 debutta in versione stabile a bordo di Nothing Phone (1) e CMF Phone 1: la compagnia di Carl Pei ha iniziato il rilascio di Nothing OS 3.0 in forma stabile, mantenendo le promesse delle scorse settimane (in seguito alla pubblicazione della roadmap ufficiale).

Nothing OS 3 stabile con Android 15 è in rilascio per Phone (1) e CMF Phone 1

Come anticipato anche in apertura, alla fine la compagnia ha mantenuto le sue promesse e l’aggiornamento finale è arrivato puntuale e a bordo su tutti i dispositivi rilasciati finora. Sia Nothing Phone (1) – primissimo smartphone dell’azienda – che CMF Phone 1 hanno iniziato a ricevere a livello globale, anche in Italia, Nothing OS 3.0 e Android 15. Rispetto alle versioni viste nei mesi passati, stavolta si tratta dell’aggiornamento alla build stabile.

Il nuovo update arriva con un peso di circa 1,46 GB (per entrambi i telefoni) ed introduce tutte le novità che abbiamo già visto alla presentazione di Nothing OS 3.0. Tuttavia i due smartphone non hanno il supporto a Cerchia e Cerca di Google: la funzione è limitata ai modelli Phone (2), (2a) e (2a) Plus, almeno per il momento. Di seguito trovate il changelog completo dell’aggiornamento.

Widget condivisi Utilizza i widget per collegarti con amici e familiari. Guarda i widget di un’altra persona visualizzati sulla schermata iniziale e interagisci con loro tramite reazioni. Un nuovo modo per rimanere in contatto.‎

Schermata di blocco Nuova pagina di personalizzazione della schermata di blocco. Accedi premendo a lungo sulla schermata di blocco o tramite la pagina di personalizzazione. Quadranti dell’orologio migliorati. Scegli il tuo stile preferito. Spazio widget ampliato, che ti consente di posizionare più widget sulla schermata di blocco.

‎Smart Drawer Aggiunta la funzionalità Smart Drawer basata sull’intelligenza artificiale per categorizzare automaticamente le tue app in cartelle. Per una migliore organizzazione e un facile accesso. Per la massima praticità, puoi aggiungere le tue app preferite in cima al cassetto delle app. Non è necessario scorrere.

‎Impostazioni rapide Design delle impostazioni rapide riconsiderato con un’esperienza di modifica ottimizzata. Progettazione migliorata della libreria widget. Visualizzazioni aggiornate nelle Impostazioni, tra cui migliori opzioni di Rete e Internet e Bluetooth.

‎ Visualizzazione pop-up migliorata Visualizzazione pop-up mobile per un multitasking più pulito e produttivo. Ridimensiona facilmente la visualizzazione pop-up trascinando gli angoli inferiori. Fissa la visualizzazione pop-up sul bordo dello schermo per un accesso rapido. Visualizza le informazioni senza uscire dall’app corrente. Scorri semplicemente verso il basso sulle notifiche in arrivo per accedere alla visualizzazione pop-up. Abilita tramite Impostazioni > Sistema > Visualizzazione pop-up. ‎

Design migliorato Impostazioni rapide riprogettate e un’esperienza di editing ottimizzata. Ti consente di adattare senza sforzo le tue scorciatoie alle tue preferenze. Libreria di widget ridisegnata. Scegli i tuoi widget Nothing preferiti o scorri verso sinistra per sfogliare i widget di terze parti. Impostazioni avanzate con immagini dell’interfaccia utente aggiornate. Le opzioni di rete e Internet e Bluetooth ora mostrano la connessione corrente. Nuova animazione Dot per lo sblocco e la ricarica delle impronte digitali.

Altri miglioramenti Consenti all’IA di apprendere le tue abitudini di utilizzo e di dare priorità alle tue app utilizzate di frequente. Li mantiene attivi più a lungo in modo intelligente per un’esperienza più fluida ed efficiente. Migliorata la visualizzazione dello stato di ricarica della schermata di blocco per aiutarti a conoscere facilmente la velocità di ricarica a colpo d’occhio. Aggiunto supporto per la funzione di archiviazione automatica per liberare automaticamente spazio di archiviazione senza rimuovere app o dati dal dispositivo. Condivisione parziale dello schermo per una registrazione dello schermo più efficiente e sicura. Registra solo una finestra dell’app anziché l’intero schermo. Aggiornamento della procedura guidata di configurazione alla versione 3.0 per un’introduzione più fluida a Nothing OS. Abilitate animazioni predittive per la schiena per le app che hanno aderito.



