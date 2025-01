Sblocco del bootloader Xiaomi 2025: tutto quello che c’è da sapere

Il passaggio dalla MIUI (iconica interfaccia utente di Xiaomi) alla HyperOS ha visto un inasprimento delle condizioni per smanettare con il proprio smartphone del brand. La politica di sblocco del bootloader degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO è cambiata radicalmente nel corso del tempo e nel 2025 sono entrate in vigore nuove regole che rendono più ostico effettuare quest’operazione. Andiamo a vedere quali sono i cambiamenti apportati quest’anno e quali sono le conseguenze per i Mi Fan più appassionati di modding.

Politica di sblocco del bootloader per smartphone Xiaomi, Redmi e POCO: come cambiano le cose nel 2025 | Global

Crediti: Xiaomi

La nuova politica di sblocco del bootloader per gli smartphone Xiaomi (ma anche Redmi e POCO) è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025: la stessa compagnia asiatica ha segnalato questi cambiamenti, attualmente in vigore in tutti i territori Global. Come abbiamo visto in molteplici occasioni, sbloccare il bootloader di un telefono apre le porte al modding: la pratica permette di modificare liberamente il software a bordo del dispositivo, consentendo l’installazione di Custom ROM (ossia versioni software personalizzate) ma anche di mod ed altre tipologie di personalizzazioni. Il legame tra Xiaomi e il mondo del modding è sempre stato fortissimo: la MIUI è nata prima degli smartphone del brand, dettagli che evidenzia la forte propensione della casa di Lei Jun verso gli aspetti software. La MIUI è stata apprezzata in primis come ROM, poi come ROM dei telefoni Xiaomi.

Dal 2010 ad oggi n’è passata di acqua sotto i ponti: la MIUI è andata in pensione e il 17 ottobre 2023 è stata annunciata ufficialmente HyperOS, nuova versione dell’UI del brand. Il cambiamento è partito dalla Cina e poi è arrivato anche per i dispositivi Global. Nel frattempo è cambiato anche il rapporto tra Xiaomi e il mondo del modding: l’azienda si è chiusa sempre di più e l’attuale politica di sblocco del bootloader (in vigore dal 2025) è diventata parecchio restrittiva. Andiamo a vedere tutti i dettagli e come fare per accedere alla procedura.

Limitazioni e requisiti 2025

Non è possibile utilizzare una ROM Global sugli smartphone cinesi

Non è possibile sbloccare il bootloader di uno Xiaomi cinese utilizzando un account Global

L’utente deve avere un account di livello 5 nella Xiaomi Community Global

È necessario superare un test di idoneità (un quiz per utenti esperti)

È necessario che il telefono da sbloccare abbia una SIM attiva al suo interno

2025 Requisiti di accesso Tutto il processo dev’essere completato sullo stesso dispositivo (perfino la risposta alle domande di idoneità) Verifica dell’identità Account Xiaomi verificato (con nome reale) Numero di dispositivi sbloccabili Limite di 1 dispositivo per account ogni anno Tempo di sblocco Dopo aver ricevuto l’approvazione l’utente ha 336 ore (14 giorni) per completare la procedura.

Quindi, riepilogando: è possibile sbloccare un solo smartphone Xiaomi, Redmi, POCO ogni anno e una volta ricevuta l’approvazione bisogna completare la procedura entro 14 giorni. In caso contrario l’approvazione viene annullata e non può essere né prorogata né emessa nuovamente. Inoltre la richiesta dev’essere effettuata tramite il dispositivo da sbloccare, rispondendo a delle domande di idoneità e utilizzando un account Xiaomi verificato con un’identità reale.

Domande frequenti sullo sblocco del bootloader degli smartphone Xiaomi

Che cos’è lo sblocco del bootloader? Lo sblocco del bootloader è una pratica che consente di disattivare un meccanismo di protezione del software e quindi di installare firmware personalizzati a bordo di un dispositivo Android. È possibile effettuare lo sblocco del bootloader di uno smartphone Xiaomi senza attesa? No, purtroppo è necessario attendere i tempi tecnici per ricevere l’approvazione; una volta sbloccato il dispositivo bisognerà attendere 12 mesi per effettuare una nuova richiesta. Lo sblocco del bootloader di uno smartphone Xiaomi invalida la garanzia? No, sbloccare il bootloader di uno smartphone Xiaomi NON invalida la garanzia. Secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda (a meno di futuri cambiamenti) la procedura non fa perdere la garanzia; ma se il telefono finisce in brick con una Custom ROM, in quel caso allora la garanzia è nulla (vista la presenza di un sotftware non ufficiale). È possibile bloccare nuovamente il bootloader di uno smartphone Xiaomi? Sì, il bootloader può essere ri-bloccato.

