Novità per gli smartphone Xiaomi: ancora brutte notizie per lo sblocco del bootloader

Dal 2023 la compagnia di Lei Jun sembra aver cambiato completamente idea sullo sblocco del bootloader: quella che è sempre stata una possibilità per gli smartphone Xiaomi, sta ricevendo una serie di paletti e limitazioni, un grande cambiamento per la community appassionata di modding. Ed ora ha fatto capolino un’ennesima novità, a partire dal mese di dicembre 2024 e valida sia in Cina che a livello Global.

Cambia lo sblocco del bootloader, in Cina e Global: ecco l’ultima novità di Xiaomi

Crediti: Xiaomi

In base a quanto emerso, Xiaomi ha effettuato un enorme cambiamento per quanto riguarda la politica di sblocco del bootloader; si tratta di una nuova limitazione che colpisce gli utenti a livello global ed è valida sia sugli smartphone cinesi che quelli internazionali. Fino a poco tempo fa Xiaomi consentiva di sbloccare fino a 3 dispositivi all’anno mentre ora è possibile sbloccare un solo dispositivo ogni anno. Insomma, ancora una limitazione che va a colpire gli appassionati di modding e rendere sempre più chiara la direzione intrapresa dalla casa cinese. A partire dal passaggio dalla MIUI ad HyperOS, infatti, il brand ha deciso di optare per un taglio netto col passato; il suo sistema sembra diventare sempre più chiuso e probabilmente si arriverà ad uno stop totale per lo sblocco del bootloader.

Crediti: XiaomiTime

Ricordiamo che sbloccare il bootloader è il requisito d’accesso per il mondo del modding: la procedure apre le porte all’installazione di Custom ROM e personalizzazioni di terze parti, in modo da “modificare” a piacimento l’esperienza d’utilizzo del proprio smartphone Xiaomi. Come abbiamo visto anche in precedenza, inizialmente lo sblocco del bootloader era molto semplice (ecco la nostra guida); col passare del tempo, Xiaomi è diventata sempre più chiusa, arrivando anche a fermare gli aggiornamenti per i dispositivi con bootloader sbloccato. Inoltre non è più possibile utilizzare ROM Global su smartphone cinesi e nemmeno sbloccare il bootloader di uno Xiaomi cinese tramite un account Global.

Ed ora l’ennesima restrizione: non sarà più possibile sbloccare più di uno smartphone all’anno (vale per Xiaomi, Redmi e POCO), un paletto valido sia per telefoni cinesi che Global.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le