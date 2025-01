Samsung Galaxy S26 Ultra come vivo X200 Pro: avrà un teleobiettivo da paura

La serie Galaxy S25 è ormai ad un passo dal debutto, eppure le indiscrezioni delle ultime ore hanno poco a che fare con l’attuale generazione. Si guarda già al futuro e dopo una prima anticipazione in merito alle nuove batterie, stavolta è Samsung Galaxy S26 Ultra a finire sotto i riflettori. Il prossimo super flagship rivoluzionerà le telecamere Samsung con un teleobiettivo da paura!

Samsung Galaxy S26 Ultra con teleobiettivo periscopico da 200 MP: sarà un top di gamma da record per l’azienda

X100 Ultra – Crediti: vivo

L’attesa per il lancio della famiglia Galaxy S26 è lunghissima: manca praticamente un anno al debutto della prossima gamma, eppure qualcosa comincia già a muoversi sotto la superficie. Di recente hanno fatto capolino voci di corridoio che vedono l’utilizzo di batterie al silicio-carbonio: sarà una prima volta per Samsung, ma gli altri brand ne fanno ormai un largo uso. Quindi dovremmo avere unità più capienti, ma senza conseguenze per lo spessore dei top di gamma. Le ultime indiscrezioni arrivano dall’insider cinese Digital Chat Station, molto attivo quando si parla dei vari Xiaomi, vivo, OnePlus, OPPO e così via. Ma stavolta il leaker parla di Samsung Galaxy S26 Ultra, in anticipo di ben 12 mesi.

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy S25 Ultra (in arrivo il 22 gennaio) non dovrebbe stravolgere le cose: ci sarebbe nuovamente una Quad Camera, sempre con un sensore da 200 MP (con OIS) accompagnato da un teleobiettivo periscopio da 50 MP con zoom ottico 5X, un secondo teleobiettivo (con zoom 3X) e un ultra-grandangolare. Proprio quest’ultimo sarebbe la novità, con il passaggio dai 12 MP ad un nuovo modulo da 50 MP.

Galaxy S24 Ultra – Crediti: Samsung

La vera novità dovrebbe arrivare in futuro, con Samsung Galaxy S26 Ultra: secondo l’insider cinese, il flagship avrà dalla sua un teleobiettivo periscopico da 200 MP, una soluzione con dimensioni differenti (1/1,5″) rispetto al sensore principale (200 MP, 1/1,33″). Purtroppo il leaker non rivela altri dettagli: non è chiaro se avremo una configurazione da 200 + 50 + 10 + 200 MP oppure ci saranno cambiamenti agli sensori.

Questa non è la prima volta che un top di gamma adotta un teleobiettivo con zoom a periscopio sfruttando un sensore da 200 MP: il primo modello è stato vivo X100 Ultra, seguito dal successore vivo X200 Pro. Insomma, il futuro Samsung Galaxy S26 Ultra non inventerà nulla, ma farà sicuramente un grande passo avanti: resta da vedere se queste indiscrezioni si riveleranno veritiere o meno.

