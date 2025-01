vivo X200 Pro ora in Italia: è il Camera Phone più potente e sfida i Galaxy S25

Come anticipato dalla stessa casa cinese nei mesi passati, ecco che finalmente il top di gamma di ultima generazione è ufficiale anche in Italia. vivo X200 Pro è il Camera Phone di inizio anno e il debutto in questo momento di certo non è casuale: manca solo un giorno alla presentazione della serie Samsung Galaxy S25, quindi la sfida è aperta. Ecco tutti i dettagli sul debutto alle nostre latitudini, con disponibilità e prezzo.

vivo X200 Pro arriva in Italia: prezzo e dove trovare il nuovo Camera Phone

Crediti: vivo

In Cina è stata lanciata una serie completa di tre smartphone ma in Italia è stato portato solo il maggiore del trittico. vivo X200 Pro non cambia rispetto alla contro parte asiatica: abbiamo un ampio schermo Micro Quad Curved (AMOLED da 6,78″), un foro per la selfie camera ed un lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo. Il cuore del terminale è il Dimensity 9400: si tratta del SoC di punta realizzato da MediaTek, rivale dello Snapdragon 8 Elite. C’è una capiente batteria da 6.000 mAh, la ricarica rapida da 90W e quella wireless da 30W.

Ovviamente il prezzo forte è il comparto fotografico, capeggiato da un sensore LYT-818 da 50 MP con apertura f/1.57 ed accompagnato da un ultra-grandangolare da 50 MP ed un teleobiettivo periscopico da 200 MP con tecnologia ZEISS APO.

Per quanto riguarda la parte software, vivo X200 Pro arriva con a bordo l’ultima Funtouch OS 15 (su base Android 15): l’azienda ha confermato la nuova politica di aggiornamenti garantendo 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza. Il nuovo top di gamma targato vivo è già disponibile in Italia al prezzo di 1.299€: vivo X200 Pro è acquistabile nei principali store Euronics (anche online); in fase di lancio sarà disponibile con il caricatore vivo FlashCharge da 90W in omaggio (ma fino ad esaurimento scorte).Trovate il flagship anche su Amazon ma ad un prezzo maggiorato: probabilmente sarà aggiornato in un secondo momento.

Scheda tecnica

dimensioni di 162,36 x 75,95 x 8,49 mm per un peso di 228 grammi

certificazione IP68

display Micro Quad Curved AMOLED LTPO 8T a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

a da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3.62 GHz + 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz) GPU Immortalis-G925

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e wireless da 30W

con ricarica da e da 30W fotocamera da 50 + 200 + 50 MP (f/1.57-2.67-2.0) con LYT-818, OIS, teleobiettivo a periscopio Samsung HP9 ZEISS APO Super (zoom ottico 3.7X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS

(f/1.57-2.67-2.0) con LYT-818, OIS, a periscopio Samsung HP9 (zoom ottico 3.7X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS selfie camera da 32 MP f/2.0 con zoom digitale 2x

f/2.0 con zoom digitale 2x Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, NFC, sensore IR, Google Gemini

Android 15 sotto forma di Funtouch OS 15 (con 4 anno di major update e 5 anni di patch di sicurezza)

