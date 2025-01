Realme 14 Pro: la nuova serie arriva a gennaio (e sfida Xiaomi e Redmi)

Dopo aver confermato il design e varie caratteristiche, la compagnia asiatica ha svelato la data di presentazione della serie Realme 14 Pro. Queste prime settimane del 2025 si rivelano piene di novità (forse anche troppe) e danno il via ad un anno particolarmente agguerrito: si parte con la sfida dei mid-range, che vede schierati Realme e Xiaomi/Redmi!

Realme 14 Pro e 14 Pro+: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Realme

La data di presentazione Global di Realme 14 Pro e 14 Pro+ è fissata per il 16 gennaio: si parte dall’India e al momento non è dato di sapere se la gamma farà subito capolino in Italia o bisognerà attendere. Per quanto riguarda le conferme finora, la prossima serie di Realme vedrà protagonista un ampio schermo di qualità flagship caratterizzato da un formato Quad-Curve; il retro ospita un ampio modulo fotografico circolare con un triplo flash LED mentre la scocca cambia colore con il freddo (nella colorazione bianca Perl White). Non mancheranno caratteristiche come il PWM Dimming a 3.840 Hz ed un teleobiettivo a periscopio, mentre a muovere il tutto ci sarebbe il SoC Snapdragon 7s Gen 3. Qui trovate un riepilogo di quelle che dovrebbero essere le differenze tra Realme 14 Pro e 14 Pro+.

I nuovi modelli di Realme arrivano a gennaio e sfidano apertamente la serie Redmi Note 14 di Xiaomi: dopo il debutto in Cina i mid-range Redmi sono arrivati in versione Global mentre il lancio in Italia avverrà il 14 gennaio. Teniamo le dita incrociate, dato che secondo un corposo leak la serie in arrivo in Europa e in Italia avrà varie differenze rispetto a quella Global (a sua volta dotata di elementi diversi rispetto a quella cinese).

Realme 14 Pro+ – Scheda tecnica presunta

Dimensioni: 7,99 mm di spessore per un peso di 194 grammi

Certificazione IP66 / IP68 / IP69

/ / Display Quad Curved AMOLED a 10 bit da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a 120 Hz e PWM Dimming a 3.840 Hz

a 10 bit da (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a e PWM Dimming a 3.840 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)

+ 3 x + 4 x 1,8 GHz A520) GPU Adreno 810

fino a 12 GB di RAM LPDDR5

di RAM fino a 256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Fotocamera HYPERIMAGE+ da 50 + 8 + 50 MP (f/???) con IMX896, OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico IMX882 + triplo flash LED

da (f/???) con IMX896, OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico IMX882 + triplo flash LED Selfie camera da 32 MP

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC in base al mercato, USB Type-C, speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0

