Apple lancia iOS 18.2.1: tutte le novità

Le prime tracce erano state scoperte ancor prima che il vecchio anno arrivasse al termine e in queste ore è finalmente diventato ufficiale: da oggi, infatti, è disponibile iOS 18.2.1. Questo nuovo aggiornamento minore è il primo passo di Apple nel 2025, mentre nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche la tanto attesa Beta 2 di iOS 18.3.

Apple apre il 2025 con un aggiornamento minore per iOS 18

iOS 18.2.1, con il numero di build 2A3798, è disponibile da oggi per tutti i dispositivi precedentemente compatibili con iOS 18. Questo aggiornamento minore apporta correzioni e risoluzioni di problemi, di cui però Apple ha deciso di non entrare nel dettaglio. Il changelog, infatti, è di una sola riga ed include anche il suggerimento di installarlo quanto prima su tutti i dispositivi.

“Questo aggiornamento fornisce importante risoluzioni di problemi ed è consigliato a tutti gli utenti“, si legge nel changelog ufficiale e nella schermata di aggiornamento. Non è escluso, però che Apple possa fornire qualche dettaglio in più nelle prossime ore, soprattutto se si tratta di correzioni e patch di sicurezza.

Per effettuare l’aggiornamento non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e proseguire con il download e l’installazione dell’ultima versione del sistema operativo mobile.

