Realme 14 Pro è il primo smartphone al mondo che cambia colore col freddo!

Manca ancora una data d’uscita, ma il lancio di Realme 14 Pro e 14 Pro+ sarebbe previsto per il mese di gennaio 2025. Tuttavia la compagnia asiatica ha già svelato il design della serie e ha anticipato il debutto in Italia: si tratta dei primi smartphone al mondo dotato di una cover posteriore che cambia colore col freddo. Ecco tutti i dettagli e come funziona questa novità!

Realme 14 Pro e 14 Pro+: come funziona la nuova tecnologia che gli permette di cambiare colore

Crediti: Realme

I telefoni che cambiano colore non sono una novità assoluta: basta pensare ad Infinix e alla sua tecnologia E-Color Shift, o più semplicemente all’elettrocromia, uno dei trend degli scorsi anni. Stavolta però l’azienda asiatica si è cimentata in una prima volta: la serie Realme 14 Pro nasce dalla collaborazione con il rinomato studio di design industriale Valeur Designers e presenta una texture perlata caratterizzata da un’innovativa tecnica di cambio colore in funzione della temperatura (precisamente con il freddo). La tecnologia sfrutta pigmenti termocromici avanzati che reagiscono alle variazioni di temperatura: quando questa scende al di sotto dei 16°C, la cover posteriore del telefono passa dal bianco perla a un blu vibrante, per poi invertire la tonalità quando la temperatura sale. Questa delicata trasformazione si ispira alla profondità degli oceani offrendo una sorpresa inaspettata agli utenti.

Un’altra caratteristica che contraddistingue la serie 14 Pro è l’unicità: così come in natura non esistono due gusci identici, anche nella versione Pearl White non esistono due back cover uguali. Questo effetto è ottenuto grazie a una speciale fibra di fusione che prevede oltre 30 fasi di lavorazione artigianale, garantendo che ogni cover posteriore abbia il suo motivo esclusivo. Inoltre, la struttura della fibra è composta per il 95% da materiali che la rendono biodegradabile, riciclabile ed efficiente dal punto di vista energetico.

Al momento non ci sono molti dettagli tecnici in via ufficiale, ma la macchina delle indiscrezioni ha iniziato a muoversi. Secondo quanto trapelato, il prossimo Realme 14 Pro+ offrirebbe uno ampio schermo Quad Curved da 6,7″ a 120 Hz e sarebbe mosso dallo Snapdragon 7s Gen 3, SoC a 4 nm dedicato alla fascia media. Non mancherebbe la certificazione IP69 mentre il comparto fotografico dovrebbe fare affidamento su un sensore da 50 MP, un ultra-wide ed un teleobiettivo periscopico; il tutto con tecnologia HYPERIMAGE+, ossia l’insieme delle feature AI del brand (dedicate alla fotografia). Di seguito trovate un primo accenno della scheda tecnica, ovviamente da prendere con cautela.

Realme 14 Pro+ – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di /

Certificazione IP66 / IP68 / IP69

/ / Display Quad Curved AMOLED a 10 bit da 6,7″ 1.5K+ con refresh rate a 120 Hz

a 10 bit da con refresh rate a Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)

+ 3 x + 4 x 1,8 GHz A520) GPU Adreno 810

6/8 GB di RAM LPDDR5

di RAM 128 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da / con ricarica rapida da /

con ricarica rapida da Fotocamera HYPERIMAGE+ da 50 + 8 + 50 MP (f/???) con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico

da (f/???) con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico Selfie camera da 32 MP

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC in base al mercato, USB Type-C, speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le