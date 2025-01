Honor 400 avrà una batteria extra-large, ma in un corpo sottile

Il futuro degli smartphone Android è degli smartphone con super batterie: grazie alle ultime tecnologie è possibile integrate unità capienti, ma senza impattare sulle dimensioni del telefono. Il 2024 è stato l’anno dei 6.000 mAh, con vari brand che hanno lanciato soluzioni dotati di grandi batterie. La novità di quest’anno saranno i 7.000 mAh e la serie Honor 400 è finita sotto i riflettori proprio grazie alle ultime indiscrezioni dalla Cina.

Honor 400, 400 Pro e 400 Ultra passeranno ai 7.000 mAh: le ultime indiscrezioni fanno per sperare

300 Pro – Crediti: Honor

Secondo quanto riportato da media e insider asiatici, la gamma Honor 400 adotterà batterie extra-large da ben 7.000 mAh. Ovviamente diamo per scontato che si tratterà di unità al silicio-carbonio: questa tecnologia ha preso piede sempre di più nel corso del 2024 e consente di ottenere batterie ad alta densità ma di dimensioni compatte. In questo modo lo spessore dei telefoni resta sottile, seppur con unità capienti sotto la scocca. A quanto pare anche Honor si unirà a questo trend passando dai 5.300 mAh della famiglia Honor 300 a ben 7.000 mAh con i futuri modelli.

Non è dato di sapere se tutti i dispositivi monteranno la stessa batteria da 7.000 mAh oppure se ci saranno delle differenze tra i modelli. La prossima serie dovrebbe continuare sulla scia di quella attuale, con tre smartphone: Honor 400, 400 Pro e il modello superiore 400 Ultra. Purtroppo non ci sono dettagli né indiscrezioni su design e caratteristiche dei telefoni. Il lancio dovrebbe avvenire nel corso del mese di maggio 2025, ma si tratta ancora di un’ipotesi (basata sulle uscite precedenti, ossia serie 200 a maggio 2024 e serie 300 a dicembre 2024). Non è da escludere che Honor 400 Ultra possa avere a bordo il prossimo Snapdragon 8s Elite, ma anche in questo caso non ci sono “conferme”.

Il 2025 potrebbe essere l’anno delle batterie da 7.000 mAh: a dicembre abbiamo assistito al debutto di Realme Neo 7 e di REDMAGIC 10 Pro ed è molto probabile che durante i prossimi mesi assisteremo al lancio di vari telefoni con batteria extra-large. Realme dovrebbe fare il bis con Neo 7 SE e anche OnePlus potrebbe avere qualcosa in serbo; inoltre ci aspettiamo sorprese anche da parte di Xiaomi dato che la casa di Lei Jun non è mai rimasta con le mani in mano.

