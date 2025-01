Nothing Phone (3) sta arrivando e sarà un flagship innovativo, parola di Carl Pei

Nothing Phone (3) potrebbe essere un vero flagship e sarebbe molto più vicino di quanto si possa credere, almeno secondo quanto dichiarato dalla stesso Carl Pei ai suoi dipendenti ad inizio anno. In queste ore, infatti, è trapelata in rete una mail inviata dal CEO di Nothing a tutta la compagnia, dove viene menzionato esplicitamente l’arrivo del nuovo smartphone di punta e delle sue particolarità che “il mondo non vedrà l’ora di conoscere“.

Trapela in rete una lettere di Carl Pei ai dipendenti di Nothing: il 2025 sarà un anno molto importante

Crediti: Nothing

Il 2025 per Nothing sarà “l’anno più grande fino ad ora“, secondo quanto dichiarato dal fondatore Carl Pei in una mail inviata ai dipendenti della compagnia ad inizio anno. Come da tradizione, infatti, anche il CEO di Nothing ha scritto ai suoi dipendenti per augurare buon anno nuovo e tracciare la linea di quelli che saranno gli obiettivi da raggiungere. Di seguito un estratto con le informazioni più interessanti.

“Quest’anno segnerà il lancio del nostro nuovo flagship Nothing Phone (3). Introdurrà grandi innovazioni dell’interfaccia utente, facendo i primi passi verso la nostra piattaforma alimentata dall’AI. Puntiamo a ridefinire l’esperienza utente dei dispositivi personali, creando tecnologie che rendono la vita più semplice ovunque voi siate. Tecnologie che ci permetteranno di raggiungere il nostro potenziale creativo più grande. […] Nel Q1 abbiamo il lancio di uno smartphone che il mondo sarà davvero molto entusiasta di vedere“, si legge nella mail inviata ai dipendenti direttamente da Carl Pei.

La presentazione di Nothing Phone (3), quindi, potrebbe avvenire già nelle prossime settimane e con questo nuovo smartphone, a quanto pare, le novità saranno davvero tante. Non vediamo l’ora di conoscere le novità di casa Nothing, sperando che Carl Pei possa far fede alle parole scritte ai suoi dipendenti.

