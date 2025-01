Cerchia e cerca funzionerà anche con i giochi mobile: eccolo in azione

Cerchia e cerca è una delle funzionalità AI su cui Google sembra essere più interessata a puntare e nelle prossime settimane potrebbero arrivare delle novità che faranno sicuramente felici gli appassionati di videogiochi mobile. Quante volte vi siete trovati nella situazione di non riuscire a superare un livello oppure non riuscire a battere un boss? Con Cerchia e cerca per trovare la soluzione basteranno pochi secondi.

Cerca e cerchia potrà presto aiutarvi a sconfiggere quel boss che non riuscite proprio a superare

Crediti: Android Authority

Analizzando il file APK della versione 16.0.7 dell’app di Google, gli esperti di Android Authority sono riusciti a scovare ed attivare una funzionalità legata a Cerchia e cerca non ancora rilasciata. Grazie alla nuova funzione “Get Game Help” (ottieni aiuto con il gioco), gli appassionati di videogame mobile potranno sfruttare Cerchia e cerca per effettuare una ricerca istantanea della loro schermata di gioco ed ottenere aiuto e soluzioni.

La nuova card appare sopra la barra di ricerca di Cerca e cerchia ed una volta premuta permette di ottenere informazioni sul gioco e su quello che viene visualizzato a schermo. In questo modo trovare la soluzione ad un puzzle, oppure recuperare suggerimenti sulle strategie da utilizzare per superare il livello sarà davvero semplicissimo, proprio come potete vedere nel filmato qui sotto.

Al momento non sappiamo quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma potrebbe essere una delle novità AI in arrivo nel 2025 a cui ha fatto riferimento anche il CEO di Google.

