Realme Neo 7 è il nuovo flagship killer impermeabile (uno sguardo a Realme GT 7?) | Ufficiale

La compagnia cinese torna a colpire e anche questa volta lo fa alla grande: dopo un top di gamma è giusto chiudere l’anno con un flagship killer con tutte le carte in regola per sfondare. Realme Neo 7 presenta una serie di caratteristiche da non sottovalutare e potrebbe arrivare da noi come parte della serie GT: ecco tutte le novità tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Realme Neo 7: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo medio gamma (tra specifiche tecniche, prezzo e uscita)

Il top di gamma Realme GT 7 Pro (lanciato in Cina e in Italia) ha proiettato il brand cinese nell’Olimpo dei grandi nomi con Snapdragon 8 Elite, ma ora è tempo di guardare alla fascia medio-alta. Realme Neo 7 presenta caratteristiche da flagship killer ed un design dal sapore futuristico (ma senza gli eccessi di un Gaming Phone). Il telefono presenta un modulo fotografico asimmetrico, molto diverso rispetto a quello del cuginone GT 7 Pro. Frontalmente trova spazio un ampio schermo AMOLED flat con punch hole centrale, un’unità da 6,78″ 1.5K con tecnologia 8T LTPO e refresh rate dinamico 1-120 Hz. La luminosità di picco raggiunge i 6.000 nit mentre il campionamento del tocco si spinge fino ai 2.600 Hz, a sottolineare l’anima da gaming. E infatti troviamo un motore di vibrazione 4D.

C’è un lettore d’impronte sotto il display, la doppia certificazione IP68/IP69 (per l’impermeabilità) ed una batteria al silicio-carbonio da ben 7.000 mAh, con ricarica rapida da 80W. A muovere il tutto abbiamo il Dimensity 9300+ di MediaTek, ex chipset di punta: parliamo di un modello con una GPU con il supporto al Ray Tracing, un core principale Cortex-X4 e memorie fino a 16 GB/1 TB (LPDDR5X e UFS 4.0). Non manca un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore mentre il comparto fotografico vede protagonista un sensore da 50 MP con OIS.

Il prezzo di Realme Neo 7 parte da 274€ al cambio attuale: il debutto è avvenuto l’11 dicembre (in Cina) e di seguito trovate le varie configurazioni disponibili. Visti i precedenti (ossia il rapporto tra GT Neo 6 cinese e GT 6 lanciato nel nostro paese) non è da escludere che il dispositivo arriverà in Italia come Realme GT 7: ovviamente per ora è un’ipotesi, ma comunque plausibile. Si tratta quindi di un’interessante anticipazione di quello che potrebbe essere il prossimo flagship killer in arrivo alle nostre latitudini!

12/256 GB – 2.099 CNY ( 274€ )

) 16/256 GB – 2.299 CNY ( 301€ )

) 12/512 GB – 2.499 CNY ( 327€ )

) 16/512 GB – 2.799 CNY ( 366€ )

) 16 GB/1 TB – 3.299 CNY (432€)

Realme Neo 7 – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,55 x 76,39 x 8,56 mm per 213 grammi

Certificazione IP68 / IP69

/ Display AMOLED 8T LTPO a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel), refresh rate variabile a 120 Hz, campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, PWM a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit

a 10 bit da (2.780 × 1.264 pixel), refresh rate variabile a 120 Hz, campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, PWM a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.700 mm²

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,4 GHz X4 + 3 x 2,85 GHz X4 + 4 x 2 GHz A720)

+ 3 x 2,85 GHz X4 + 4 x 2 GHz A720) GPU Immortalis G720 MP12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.88-2.2) con IMX882 , OIS ed un ultra-wide da 112°

, ed un ultra-wide da 112° Selfie camera da 16 MP (f/2.4)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0

