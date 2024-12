Honor 300, 300 Pro e 300 Ultra ufficiali: stavolta cambia tutto, ma l’eleganza è sempre al top

Dopo il debutto della gamma Magic 7, ecco fare capolino anche le nuove soluzioni Honor per la fascia media (e quella medio-alta). Stavolta c’è anche un’aggiunta: Honor 300, 300 Pro e 300 Ultra sono ufficiali e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (per ora solo quello asiatico).

Honor 300, 300 Pro e 300 Ultra: tutto quello che c’è da sapere sulla serie di ultima generazione

Design e display

Crediti: Honor

La nuova serie Number quest’anno presenta tre modelli anziché i soliti due (come 200 e 200 Pro): la casa cinese ha pensato di diversificare l’offerta con tre smartphone “simili” ma che comunque riescono a distinguersi l’uno dall’altro, in particolare per quanto riguarda il comparto fotografico. Il nuovo look di Honor 300 è noto: c’è una fotocamera dallo stile asimmetrico, un ampio schermo con punch hole e una scocca caratterizzata dalla solita eleganza della serie. Il modello base monta uno schermo piatto, un pannello AMOLED da 6,7″ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 4.000 nit.

Il fratello maggiore Honor 300 Pro si fa più premium con uno schermo AMOLED da 6,78″ (sempre a 120 Hz e fino a 4.000 nit), ma in questo caso c’è una doppia selfie camera in un punch hole a pillola ed un pannello con bordi curvi. I due telefoni montano entrambi un lettore d’impronte digitali classico, ossia ottico; le vera novità è Honor 300 Ultra con il suo lettore d’impronte ad ultrasuoni. Le caratteristiche del display sono le stesse della versione Pro, mentre il look posteriore (quello del modulo fotografico) cambia leggermente (ma nulla di trascendentale). Tutti gli smartphone della serie 300 sono certificati IP65, presentano dimensioni abbastanza compatte ed un peso contenuto (specialmente il piccolo della serie, con un corpo da 7 mm di spessore e 175 grammi di peso).

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Honor

Le specifiche tecniche di Honor 300, 300 Pro e 300 Ultra cambiano in base al modello, ma in tutti i casi abbiamo a che fare con chipset Qualcomm. Si comincia con lo Snapdragon 7 Gen 3, non proprio recente ma sicuramente utilizzato per mantenere bassi i costi; il fratello di mezzo sale di livello con lo Snapdragon 8 Gen 3, l’ex SoC di punta del produttore. Infine l’inedito Ultra cambia le carte in tavola con uno Snapdragon 8 Gen 3 personalizzato: il chipset è dotato di un core X4 a 3,0 GHz, cinque core A720 a 2,95 GHz e due A520 fino a 2,0 GHz. Per capire al meglio, la versione solita del SoC monta un core principale X4 a 3,3 GHz, tre A720 a 3,2 GHz e due A520 fino a 2,3 GHz. In teoria sembra una variante depotenziata del chipset, probabilmente per mantenere bassi i consumi e le temperature, ma senza impattare sulle performance.

Lato memorie abbiamo fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage, ma il taglio superiore è dedicato esclusivamente al modello Ultra. Tutti e tre i telefoni ospitano batterie al silicio-carbonio da 5.300 mAh con ricarica da 100W e il supporto alla ricarica wireless da 66W (80W per il fratello maggiore Ultra). Il software è lo stesso MagicOS 9, su base Android 15, mentre un’altra caratteristica esclusiva della variante Ultra è la comunicazione satellitare.

Crediti: Honor

Le differenze tra i modelli della serie continuano nel comparto fotografico, dove abbiamo dei miglioramenti graduali. Honor 300 offre una dual camera da 50 + 12 MP con OIS e ultra-wide, insieme ad una selfie camera da 50 MP; il fratello maggiore Pro aggiunge un teleobiettivo da 50 MP ed una doppia selfie camera da 50 + 2 MP. Infine Honor 300 Ultra introduce un teleobiettivo a periscopio da 50 MP; tutti i dispositivi presentano il sensore principale Sony IMX906.

Schede Tecniche

Honor 300 – Scheda tecnica

Crediti: Honor

dimensioni di 161 x 74,2 x 6,97 mm per un peso di 175 grammi

certificazione IP65

display flat AMOLED a 10 bit da 6,7″ 1.5K+ (2.664 x 1.200 pixel) con refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 4.000 nit

a 10 bit da (2.664 x 1.200 pixel) con refresh rate a , PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 4.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,63 GHz A715 + 3 x 2,4 GHz A715 + 4 x 1,8 GHz A510)

GPU Adreno 720

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256/512 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

di storage UFS 3.1 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 5.300 mAh con ricarica da 100W (inversa 5W) e wireless da 66W (anche inversa)

con ricarica da (inversa 5W) e da (anche inversa) fotocamera da 50 + 12 MP (f/2.0-2.2) con IMX906 , OIS, ultra-grandangolare 112°

(f/2.0-2.2) con , OIS, ultra-grandangolare 112° selfie camera da 50 MP (f/2.1)

(f/2.1) Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Android 15 sotto forma di MagicOS 9

Honor 300 Pro – Scheda tecnica

Crediti: Honor

dimensioni di 163,8 x 75,3 x 8,2 mm per un peso di 199 grammi

certificazione IP65

display curvo AMOLED a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.700 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 4.000 nit

a 10 bit da (2.700 x 1.224 pixel) con refresh rate a , PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 4.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 5.300 mAh con ricarica da 100W (inversa 5W) e wireless da 66W (anche inversa)

con ricarica da (inversa 5W) e da (anche inversa) fotocamera da 50 + 12 + 50 MP (f/2.0-2.2-2.4) con IMX906 , OIS, ultra-grandangolare 112°, teleobiettivo con OIS e zoom ottico 3X

(f/2.0-2.2-2.4) con , OIS, ultra-grandangolare 112°, con OIS e zoom ottico 3X selfie camera doppia da 50 + 2 MP (f/2.1-2.4)

(f/2.1-2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Android 15 sotto forma di MagicOS 9

Honor 300 Ultra – Scheda tecnica

Crediti: Honor

dimensioni di 163,8 x 75,3 x 8,2 mm per un peso di 198 grammi

certificazione IP65

display curvo AMOLED a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.700 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 4.000 nit

a 10 bit da (2.700 x 1.224 pixel) con refresh rate a , PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 4.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC in versione personalizzata

a 4 nm TSMC in CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 5 x 2,95 GHz A720 + 2 x 2,0 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB, 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 5.300 mAh con ricarica da 100W (inversa 5W) e wireless da 80W (anche inversa)

con ricarica da (inversa 5W) e da (anche inversa) fotocamera da 50 + 12 + 50 MP (f/2.0-2.2-2.4) con IMX906 , OIS, ultra-grandangolare 112°, teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3.8X

(f/2.0-2.2-2.4) con , OIS, ultra-grandangolare 112°, con OIS e zoom ottico 3.8X selfie camera doppia da 50 + 2 MP (f/2.1-2.4)

(f/2.1-2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 sotto forma di MagicOS 9

Quanto costa Honor 300/300 Pro/300 Ultra – Prezzo e uscita

La presentazione di Honor 300, 300 Pro e 300 Ultra è avvenuta il 2 dicembre in Cina, al prezzo di partenza di circa 302€ al cambio attuale. Per il momento manca ancora una data d’uscita per l’Italia e soprattutto non sappiamo se arriverà l’intera serie (quindi tutti e tre i modelli) oppure se ci saranno dei cambiamenti. Nel frattempo, aspettando notizie ufficiali, ecco configurazioni e prezzi per il mercato cinese.

Honor 300 8/256 GB – 2.299 CNY ( 302€ ) 12/256 GB – 2.499 CNY ( 328€ ) 12/512 GB – 2.799 CNY ( 367€ ) 16/512 GB – 2.999 CNY ( 393€ )

Honor 300 Pro 12/256 GB – 3.399 CNY ( 446€ ) 12/512 GB – 3.699 CNY ( 485€ ) 16/512 GB – 3.999 CNY ( 525€ )

Honor 300 Ultra

12/512 GB – 4.199 CNY ( 551€ )

) 16 GB/1 TB – 4.699 CNY (617€)

