Recensione Govee Christmas String Lights 2: la magia del Natale diventa smart

Il Natale 2024 si sta avvicinando ed è finalmente arrivato il momento di tirar fuori l’albero e gli addobbi. Se quest’anno, però, volete rendere smart anche il vostro amato abete da salotto allora la scelta più ovvia potrebbe essere quella di adottare le luci LED Govee Christmas String Lights 2. Scoprite le incredibili funzionalità di queste luci di Natale smart in questa nostra recensione!

Recensione Govee Christmas String Lights 2

Configurazione e compatibilità

Le luci per albero di Natale Govee Christmas String Lights 2 sono disponibili in due lunghezze: una con un filo lungo 20 metri e 200 LED (quella che abbiamo potuto testare noi) ed una più lunga con filo da 30 metri e ben 300 LED. Il filo è piuttosto robusto, ma non si differenzia molto da quelli utilizzati per le classiche luci per albero di Natale. I tradizionali “pisellini“, in questo caso, vengono sostituiti da LED RGBWIC con certificazione IP65, in modo che possano essere esposti anche all’esterno e resistere sia all’acqua che alla polvere.

La versione da 20 metri risulta particolarmente adatta per alberi di Natale da 1.80 metri o inferiori, ricoprendo in modo omogeneo l’intera superficie (sia davanti, che dietro), mentre la versione da 30 metri è necessaria nel caso in cui si abbia a disposizione un albero di Natale alto 2 metri o anche più. Le luci vengono collegate al Control Box, che a sua volta offre un cavo di alimentazione lungo ben 2 metri e mezzo, ottimo nel caso in cui si voglia nascondere dietro l’albero o si abbia la necessità di raggiungere una presa di corrente più lontana.

Una volta installate sull’albero e messe in corrente, le luci utilizzeranno un pattern RGB predefinito, ma solo collegandole all’app sarà possibile sfruttare il loro completo potenziale. La prima configurazione avviene ovviamente tramite l’app Govee Home (disponibile per Android e iOS) e la connessione Bluetooth, che sarà necessaria per il riconoscimento del dispositivo. Non sarà necessario seguire nessuna procedura particolare per entrare in modalità d’accoppiamento, dato che le luci saranno immediatamente riconoscibili tramite connessione wireless all’inserimento in corrente.

Tramite l’app ci verrà richiesto di anche di collegare le luci al Wi-Fi di casa, in modo da poterle controllare con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, ed una volta terminato sarà la volta di aggiornare il firmware del dispositivo (si, avete capito bene, anche le luci di Natale vanno aggiornate prima dell’utilizzo). Se preferite integrare immediatamente le luci nel vostro ecosistema smart, sarà possibile anche effettuare la configurazione rapida con Matter, che in pochi secondi aggiungerà le Govee Christmas String Lights 2 alla vostra app preferita.

Da questo momento in poi i LED potranno essere controllati tramite l’app e tramite gli assistenti vocali, oppure accese e spente tramite il semplice Control Box posto all’inizio del cavo. La configurazione, quindi, è estremamente semplice e in pochissimi minuti sarete subito pronti a personalizzare a modo vostro l’albero di Natale smart.

App e giochi di luce

Come accennato in precedenza, per sbloccare tutto il potenziale delle Govee Christmas String Lights 2 è necessario utilizzare l’app Govee Home tramite il proprio smartphone. Questa applicazione, infatti, permette di regolare l’illuminazione dei LED nel dettaglio, creando pattern personalizzati e addirittura disegnando il tipo illuminazione preferita. Con l’app è possibile effettuare un riconoscimento 3D della posizione delle luci sull’albero, semplicemente inquadrando quest’ultimo con la fotocamera dello smartphone: dopo pochi secondi, infatti, avremo una riproduzione piuttosto fedele della posizione delle luci in modo da poter creare il nostro pattern personalizzato.

Govee Home, inoltre, mette a disposizione più di 130 pattern predefiniti tra cui scegliere, personalizzando a piacimento i colori e i giochi di luci da eseguire. I LED possono essere controllati anche singolarmente, in modo da creare nel dettaglio il proprio pattern personalizzato, con sequenze di luci per creare l’atmosfera natalizia perfetta. Tra le altre modalità troviamo anche la reazione delle luci a tempo di musica, e la generazione della scena con l’AI: non poteva infatti mancare l’intelligenza artificiale AIGC, che permette di trasformare una nostra descrizione testuale in un pattern che rispecchi le nostre indicazioni.

Con l’applicazione, inoltre, possiamo anche impostare la luminosità (con precisione di punto percentuale su punto percentuale) e regolare un timer che possa accendere e spegnere l’illuminazione dell’albero di Natale dopo un tempo determinato oppure ad orari precisi. Se siete più tradizionalisti, invece, potrete anche scegliere un colore singolo con cui accendere i LED, in modo da effettuare un perfect-match con gli altri addobbi e le palline.

Gli effetti e i giochi di luce sono davvero belli da vedere e donano all’atmosfera quel tocco in più che sarebbe altrimenti impossibile ottenere con le classiche luci natalizie. L’applicazione, inoltre, è estremamente semplice da utilizzare e configurare, quindi sarà molto facile creare la propria sequenza personalizzata ed avere un’illuminazione davvero unica nel suo genere.

Recensione Govee Christmas String Lights 2 – Prezzo e considerazioni

Govee Christmas String Lights 2 è un ottimo modo di vivacizzare il proprio albero di Natale con un’atmosfera davvero unica: i giochi di luce offrono un colpo d’occhio magnifico e le possibilità di personalizzazione permettono di creare dei pattern e delle scene che difficilmente sarebbe possibile realizzare con le classiche luci di Natale. Il sistema smart, inoltre, permette di avere il controllo del proprio albero anche da remoto, in modo da trovarlo acceso non appena si rientra i casa e spegnerlo automaticamente quando non server più (per risparmiare sulla bolletta).

Il costo potrebbe sembrare elevato, ma il rapporto qualità-prezzo è davvero ben centrato: per la versione da 20 metri si parte da un prezzo di listino di 99.99€, che sale quindi a 129.99€ per la versione da 30 metri. In occasione del Black Friday, però, è possibile risparmiare e non poco: con le offerte di questa settimana, infatti, la versione da 20 metri scende a soli 64.99€, mentre quella più lunga a soli 89.99€. Se volete rendere smart il vostro albero di Natale, questo è il momento migliore per farlo!

