Il Centro di Controllo di One UI 7 arriva su qualsiasi Xiaomi (con HyperOS 2) | Guida Avanzata

Tra le novità di One UI 7, ultima versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung (fresca di lancio insieme alla serie Galaxy S25) c’è anche un nuovo Centro di Controllo. Questo è stato ridisegnato per l’occasione, con un aspetto minimale ma completo di tutto l’occorrente: se vi piace il nuovo look e volete provarlo sul vostro smartphone Xiaomi (con HyperOS 2) allora ecco come fare.

N.B. – Il team di GizChina.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi e segnala che si tratta di una procedura avanzata, che richiede esperienze e conoscenze in ambito modding: il telefono dev’essere già predisposto e quindi avere il bootloader sbloccato, i permessi di root, Magisk e LSPosed. Se non hai questi requisiti, allora questa guida avanzata non fa al caso tuo.

Come avere il Centro di Controllo della One UI 7 su qualsiasi smartphone Xiaomi (dotato di HyperOS 2)

Crediti: Xiaomitime

Per installare il Centro di Controllo della One UI 7 di Samsung su Xiaomi è necessario scaricare un app di sistema modificata: l’installazione non avviene come un normale APK ma è necessario seguire una procedura preliminare. Andiamo a vedere nel dettaglio come fare e tenete sempre a mente che questa versione del Centro di Controllo Samsung è compatibile solo ed esclusivamente con HyperOS 2.

Segnaliamo ancora una volta che si tratta di una procedura avanzata, dedicata ad utenti in possesso di uno smartphone Xiaomi con HyperOS 2, il bootloader sbloccato, i permessi di root attivi e LSPosed installato a bordo del proprio telefono. Se avete questi prerequisiti allora potete procedere con l’installazione di HyperCeiler, un modulo per LSPosed che permette di istallare app di sistema in versione modificata.

Prerequisiti smartphone Xiaomi con HyperOS 2 LSPosed installato (quindi Magisk già installato, permessi di root attivi e bootloader sbloccato)



Installare app di sistema modificate su Xiaomi HyperOS Scarica HyperCeiler Apri LSPosed Vai nella sezione dedicata ai Moduli Abilita HyperCeiler Riavvia il telefono

Una volta che HyperCeiler è installato e attivo Apri HyperCeiler Vai nelle opzioni System Framework > Package Manager Service e abilita tutte le opzioni disponibili Nella sezione System Framework > Other > Use Android Package Installer, abilita quest’ultima opzione Riavvia il telefono

Installare il Centro di Controllo di One UI 7 Scarica l’app di sistema modificata OneUI7 SystemUI-Plugin APK (tramite Telegram) Procedi con l’installazione direttamente tramite l’installer di Android (seguendo la procedura su schermo) La mod consente di impostare 2 o 3 tile su ogni fila (Quick Settings Tile Editor)



