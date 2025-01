Google aumenta la protezione su Android: permessi revocati automaticamente per le app sospette

Nonostante l’implementazione di misure di sicurezza sempre più stringenti, in qualche modo le app malevoli continuano ad infiltrarsi sugli smartphone Android e all’interno del Play Store di Google. Per questo motivo, la compagnia di Mountain View ha deciso di aggiungere una nuova funzione a Play Protect che aiuterà a mantenere gli utenti al sicuro anche nel caso in cui venga installata un’app sospetta.

App sospetta? Play Protect disattiva automaticamente i permessi

Crediti: Google Play Protect

Grazie ad un nuovo aggiornamento, il servizio di protezione anti-malware Play Protect implementato da Google su Android sarà in grado di azzerare automaticamente tutti i permessi assegnati ad un’app considerata sospetta o addirittura malevola. Questa funzione ha lo scopo di impedire che determinate app che potrebbe rubare dati abbiano accesso alla memoria, alle foto, alla fotocamera o altro ancora.

Gli utenti potranno ripristinare i permessi dopo aver revisionato manualmente l’app e aver stabilito se possono fidarsi o meno. Attualmente, Play Protect effettua il reset dei permessi dopo diverso tempo che l’app non è stata utilizzata, ma in questo caso il blocco sarà immediato per proteggere l’utente ignaro del pericolo.

In aggiunta a questa nuova misura di sicurezza, inoltre, arriverà anche un nuovo avviso per alcune app: se Play Protect dovesse essere disattivato, infatti, in Google Chrome comparirà una notifica che richiederà all’utente di ri-attivare il servizio per restare protetto.

