Questo zaino Xiaomi strizza l’occhio agli esploratori urbani (e costa 20€ in meno)

La compagnia di Lei Jun non è soltanto smartphone e prodotti tech: i Mi Fan possono contare su un ricco ecosistema che comprende anche tanti articoli lifestyle. Xiaomi Roll Top Casual Backpack è lo zaino che si adatta in base alle tue esigenze, con un look fresco e che guarda agli esploratori urbani: imperdibile, specialmente se in promozione a 20€ in meno nello store ufficiale.

Lo zaino Xiaomi Roll Top Casual Backpack è il regalo di Natale perfetto per i Mi Fan più avventurosi

Crediti: Xiaomi

Come il nome lascia intendere, Xiaomi Roll Top Casual Backpack è uno zaino caratterizzato da un design roll top, che offre una capacità adattabile e regolabile in base alle esigenze dell’utente. Infatti è possibile espandere lo zaino verso l’alto per aumentare lo spazio quando necessario; la pratica chiusura a fibbia garantisce la massima sicurezza mentre lo stile generale è minimalista e pratico (nel perfetto stile Xiaomi).

Ovviamente non mancano vari scomparti ed una robusta cerniera superiore, mentre imbottitura comoda e traspirante garantisce un buon assorbimento degli urti. Lo zaino è realizzato in tessuto PU leggero, facile da pulire e resistente all’acqua; può contenere un laptop fino a 15,6″, misura 43 x 29 x 17 cm ed ha un volume di circa 23 litri.

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Roll Top Casual Backpack è disponibile nello store ufficiale al prezzo di 59,9€ ma al momento è in promozione a 39,9€: se state cercando un regalo per un Mi Fan, ma non in salsa tech, allora avete trovato di certo l’accessorio giusto! Questa non è la prima volta che siamo alle prese con uno zaino Xiaomi: lo store italiano propone anche Commuter Backpack in sconto a 29€ (zainetto business dall’estetica moderna e dotato di vari scomparti); inoltre il modello Mi Casual Daypack 10L (a soli 9,9€) è ormai divenuto iconico per il suo design colorato e leggero. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

