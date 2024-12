Dicembre, mese di reunion familiari ma soprattutto di grandi abbuffate e… regali! Anche HONOR, tra i produttori più attivi nel mercato degli smartphone dell’ultimo periodo, ha lanciato come consuetudine una ricchissima lista di prodotti in offerta, dai più entry level ai dispositivi più costosi e ricercati che, in questa occasione, potrebbero risultare sicuramente più accessibili a tutti.

Le Migliori Offerte di Natale 2024 di HONOR

I foldable: HONOR Magic V2 e Magic V3

Se state cercando un dispositivo pieghevole di ultima generazione, HONOR Magic V3 e Magic V2 sono due opzioni di altissimo livello, che in occasione di questo periodo natalizio vanno rispettivamente in offerta a 1499 e 899 euro, entrambi scontati di 500 euro rispetto al loro prezzo precedente. Sebbene l’offerta del V2 possa sembrare sicuramente molto allettante, ci sono delle differenze tra i due modelli che potrebbero farvi tentennare durante l’acquisto.

Crediti: Honor – HONOR MAGIC V2

Ma partiamo dal design e dai materiali: entrambi vantano un look elegante, realizzato con una combinazione di vetro, pelle sintetica e un robusto telaio in alluminio. Tuttavia, il Magic V3 è più sottile, con uno spessore di 9,2 mm contro i 9,9 mm del V2, e più leggero, pesando solo 226 g rispetto ai 231 g del modello precedente. Un punto di forza del V3 è la certificazione IPX8, caratteristica assente nel V2. L?aspetto più caratteristico è racchiuso senz’altro nel display: entrambi i modelli hanno un OLED pieghevole da 7,92 pollici, con una risoluzione nitida e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Ma qui il V3 si distingue grazie a una luminosità esterna massima di 2500 nits, contro i 1600 del V2, una differenza che nell’uso di ogni giorno è abbastanza notevole.

L’hardware, poi, è di altissimo profilo su entrambi: se il Magic V3 adotta il processore Snapdragon 8 Gen 3, il V2 usa un SoC della scorsa generazione, l’8 Gen 2 che riesce comunque ad offirre delle prestazioni di tutto rispetto, senza alcun tipo di rinuncia nè in gaming nè altrove. Entrambi offrono fino a 1 TB di storage, senza supporto microSD. Il comparto fotocamere è un altro punto forte del V3. Il sensore principale da 50 MP ha un’apertura f/1.6, e cattura più luce rispetto all’apertura f/1.9 del V2. Anche il teleobiettivo fa un passo avanti, con uno zoom ottico 3,5x rispetto ai 2,5x del V2, così come la lente per i selfie che sale di 4MP, per un totale di 20MP a disposizione di V3 sale a 20 MP, contro i 16 del modello precedente.

Crediti: HONOR – HONOR MAGIC V3

Insomma, se siete alla ricerca del vostro primo smartphone pieghevole, il V2 potrebbe rappresentare una scelta saggia con un budget più ristretto, mentre il V3 è dedicato certamente a chi con i pieghevoli ha già un buon feeling e, magari, ha voglia di effettuare un upgrade ad un modello più performante.

Il top gamma: HONOR Magic 6 Pro

E non poteva ovviamente mancare lui, l’Honor Magic 6 Pro, senza dubbio uno degli smartphone Android più interessanti del 2024, grazie a un mix di caratteristiche di alto livello e un prezzo estremamente competitivo rispetto alla concorrenza. In un panorama in cui i principali brand tendono ad alzare i prezzi dei top di gamma, HONOR sin dal lancio ha inserito questo smartphone in una fascia di mercato molto succulenta. Uno dei punti di forza principali di questo smartphone è il comparto fotografico: con tre fotocamere di altissima qualità, tra cui un sensore principale da 50 MP con apertura variabile f/1.4-f/2.0 e uno zoom periscopico da ben 180 MP, l’Honor Magic 6 Pro si distingue per prestazioni fotografiche eccellenti.

Le foto risultano nitide, dettagliate e con una gestione della luce impeccabile anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie a sensori più grandi rispetto a molti concorrenti. Anche la fotocamera ultra-wide da 50 MP mantiene un livello qualitativo paragonabile alla principale, un aspetto non sempre scontato negli smartphone. Il display è un altro elemento di eccellenza: il pannello AMOLED LTPO da 120 Hz, con una risoluzione di 2800×1200 pixel e una luminosità di picco di 5000 nits, offre una qualità visiva tra le migliori sul mercato, seppur i bordi curvi possano non essere la soluzione più adatta a tutti.

Crediti: Honor

L’hardware è tra i più interessanti del 2024, soprattutto al prezzo a cui è acquistabile adesso questo dispositivo: parliamo del potente Snapdragon 8 Gen 3, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, una configurazione che consente al Magic 6 Pro di gestire anche i carichi più intensi senza battere troppo ciglio. Sul fronte del design, HONOR mantiene un approccio elegante con materiali di qualità e dettagli curati: lo smartphone è certificato IP68, e il nuovo vetro NanoCrystal Shield promette una resistenza agli urti superiore del 50% rispetto alla generazione precedente.

Rispetto al prezzo di lancio iniziale, di 1299 euro, l’HONOR Magic 6 Pro è acquistabile adesso in offerta a 799 euro sul sito ufficiale di HONOR e, tra l’altro, è disponibile anche l’opzione di acquisto con finanziamento a tasso zero in 24 rate.

Gli smartphone per tutti: HONOR 200 e 200 Pro

Ovviamente ultima, ma non per importanza di certo, è la serie HONOR 200: la chiacchierata serie di dispositivi è tra le più vendute di quest’anno e i numeri non potevano che essere a favore di HONOR 200 e 200 Pro, che già dal lancio sono stati due tra i dispositivi con il miglior rapporto qualità prezzo di questo 2024.

Si tratta di una linea di smartphone che copre diverse fasce di prezzo e necessità, partendo dal modello Lite, fino ad arrivare al modello Pro; in occasione del Natale il brand ha portato in promozione dal 6 al 22 Dicembre in primis l’HONOR 200, un modello bilanciato, perfetto per chi cerca un’esperienza premium senza raggiungere i costi elevati del Pro. Condivide, però, con quest’ultimo il display OLED da 6,7 pollici a 120Hz e una luminosità impressionante fino a 4000 nits, ma offre un hardware più moderato, basato sullo Snapdragon 7 Gen 3. Questo lo rende ideale per chi cerca prestazioni fluide per l’uso quotidiano, con un prezzo competitivo.

Ma in offerta in questi giorni troviamo anche l’HONOR 200 Pro che si distingue per il processore Snapdragon 8s Gen 3, la ricarica wireless a 60W, la doppia fotocamera frontale per selfie ottimizzati in condizioni di scarsa luce e la certificazione IP55. È il modello più adatto agli utenti che cercano prestazioni elevate, materiali premium e una maggiore attenzione ai dettagli.

Le offerte attive fino al 22 Dicembre vi permettono di portarvi a casa HONOR 200 con soli 329 euro nella versione 8/256 e 379 euro per la versione 12/512; per chi avesse un budget più alto e delle esigenze diverse, anche HONOR 200 Pro è in offerta a 499 euro.

