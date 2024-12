La cura dei capelli passa da Dreame: Hair Glory Combo quasi al 40% in meno, ma ancora per poco!

Le offerte di Natale Dreame stanno per terminare: le occasioni dedicate all’ecosistema smart home del brand scadono il 22 dicembre, quindi tra pochissimo. Queste sono le ultime ore per mettere le mani sul meglio della tecnologia del brand, il momento perfetto per ricordare che la sua linea di prodotti non si limita alle pulizie intelligenti, ma va oltre ed abbraccia anche la cura della persona. Dreame Pocket e Hair Glory Combo sono gli asciugacapelli agli ioni negativi pensati per gli utenti più esigenti: eleganti, potenti, premium ed ora ad un prezzo imperdibile grazie alle promo natalizie!

Dreame Pocket e Hair Glory Combo in sconto con le offerte di Natale: manca poco alla fine della promozione

Dreame Pocket – Crediti: Dreame

Dreame Pocket è l’asciugacapelli ad alta velocità, ma in formato compatto. Il dispositivo è caratterizzato da un corpo pieghevole e soli 300 grammi di peso ed è decisamente discreto, perfetto da portare con sé in viaggio. Sono presenti due bocchette per personalizzare le acconciature: la bocchetta anti-crespo concentra il flusso d’aria per uno stile elegante e lineare, riducendo l’effetto crespo per una finitura liscia e brillante; la bocchetta arricciacapelli migliora le onde e i ricci naturali diffondendo il flusso d’aria, aggiungendo volume ed elasticità. L’asciugacapelli monta un motore da 110.000 giri al minuto ed una velocità dell’aria di 70 m/s, offrendo un’asciugatura rapida in soli 40 secondi (per i capelli corti). Ovviamente parliamo di un modello con tecnologia agli ioni negativi, per preservare la salute dei capelli.

Tra le migliori soluzioni in sconto c’è anche Dreame Hair Glory Combo, bellissimo, elegante e superleggero (solo 345 grammi), si prende cura dei tuoi capelli mentre li asciuga. Come? Grazie alla combinazione di potenza, tecnologia agli ioni negativi e al controllo di precisione della temperatura. Il design compatto consente di riporlo facilmente ma nonostante il look stiloso, il dispositivo cela capacità di tutto rispetto. Anche in questo caso è presente un motore da 110.000 giri al minuto, per una velocità dell’aria di 70 m/s: i capelli lunghi fino alle spalle sono asciutti in soli 2 minuti, ovviamente con la massima cura grazie ai 300.000.000 di anioni/cm3, che aiutano ad eliminare l’elettricità statica rendendo i capelli lisci e setosi.

Hair Glory Combo – Crediti: Dreame

Gli asciugacapelli Dreame sono in promozione con le offerte di Natale del brand, sia nello store ufficiale che su Amazon. Il modello Dreame Pocket scende a 99€, ovviamente con l’immancabile spedizione Prime; per chi punta al massimo risparmio, Dreame Hair Glory Combo viene proposto a 89€, con uno sconto de 36%! Le offerte dedicate ai prodotti dell’ecosistema smart home Dreame terminano il 22 dicembre, quindi avete ancora poco tempo per approfittare degli sconti di Natale! Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

