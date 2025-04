CMF by Nothing rinnova la lineup: ecco il primo teaser per Phone 2

Sia Nothing che CMF sono soliti utilizzare i nomi dei Pokémon come nomi in codici per i nuovi prodotti e sembra proprio che questa tradizione sia destinata a continuare. Dopo aver riattivato i social a distanza di qualche mese dal lancio di Phone 1, CMF by Nothing è tornata su Twitter/X lanciando ben quattro nuovi teaser, probabilmente per altrettanti nuovi prodotti in arrivo.

I nuovi dispositivi CMF Nothing stanno arrivando: ecco quali saranno in nomi in codice

Crediti: CMF Crediti: CMF Crediti: CMF Crediti: CMF

In queste ore sono apparsi sui social di CMF By Nothing ben quatto Pokémon, contraddistinti dal classico stile “puntinato” della compagnia. Questa volta si tratta di Bulbasaur, Girafarig, Hoothoot e Gligar, che potrebbero rappresentare i nomi in codice dei prodotti che andranno a comporre la lineup 2025 del sub-brand della compagnia di Carl Pei. Tra i nuovi dispositivi potrebbe esserci sicuramente Phone 2, che è apparso in rete negli ultimi giorni grazie ad alcuni leak, ma gli altri restano avvolti nel mistero.

Non è da escludere che CMF abbia deciso di inondare il mercato con le versioni aggiornate dei suoi prodotti principali: i teaser quindi potrebbero rappresentare anche CMF Watch Pro 3, CMF Buds Pro 3 oppure le nuove entry-level CMF Buds 2. Al momento abbiamo poche informazioni, ma sicuramente la compagnia condividerà maggiori dettagli già nel corso dei prossimi giorni.

In search of the perfect shot.



Coming soon. pic.twitter.com/tEbBVUB6UX — CMF by Nothing (@cmfbynothing) April 3, 2025

Nelle ultime ore è arrivato anche il primo teaser per CMF Phone 2, che a quanto pare potrà vantare un blocco fotocamera abbastanza simile al primo smartphone del sub-brand di Nothing. Questo teaser, inoltre, ci conferma anche il primo dei quattro prodotti in arrivo, seppur non sia ancora chiaro a quale Pokémon faccia riferimento.

Ultimo aggiornamento: 3 aprile

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le