Pixel 9 + Acer Chromebook a prezzo stracciato: occasione Amazon in vista dei regali di Natale!

Ormai è chiaro: lo smartphone da comprare a Natale è proprio l’ultimo top di gamma di casa Google, viste le occasioni di questi giorni. L’ultima novità arriva da Amazon, con un bundle da prendere al volo: Pixel 9 e Pixel 9 Pro sono in offerta lampo a partire da 749€, con Acer Chromebook!

Pixel 9 è lo smartphone da regalare a Natale, ora in accoppiata con Acer Chromebook (c’è anche Pixel 9 Pro)

Crediti: Google

Come anticipato poco sopra, la nuova bomba Pixel arriva da Amazon, ovviamente con spedizione Prime. Il bundle arriva prima di Natale ma la versione top di Pixel 9 Pro (256 GB) arriverà dopo le feste, quindi scegliete bene. Le tempistiche fanno riferimento al momento in cui scriviamo, quindi tenete sempre d’occhio le date quando effettuare l’ordine. Pixel 9 e Pixel 9 Pro sono in bundle con il portatile Acer Chromebook, per un’esperienza Google a tutto tondo. Ecco dettagli e prezzi, seguiti dalla nostra recensione dei due top di gamma di Big G! Prima di lasciarvi, ricordiamo che è ancora attiva la migliore occasione per mettere le mani su Pixel 9: solo 549€ da MediaWorld, ma sfruttando la supervalutazione dell’usato.

Google Pixel 9 (128GB,Peony,sub6,EU/UK) + Acer Chromebook 314 876,21€ 749,00€ Compra Ora Amazon.it Google Pixel 9 (256GB,Obsi,sub6,EU/UK) + Acer Chromebook 314 968,22€ 849,00€ Compra Ora Amazon.it Google Pixel 9 Pro (128GB,Haze,sub6,EU/UK) + Acer Chromebook 314 1.338,00€ 1.049,00€ Compra Ora Amazon.it Google Pixel 9 Pro (256GB,Porc,sub6,EU/UK)+ Acer Chromebook 314 1.438,00€ 1.149,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 12/12/2024 09:24

