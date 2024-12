CMF Phone 1, arrivano Nothing OS 3.0 e Android 15 Open Beta

Anche il sub-brand Nothing si sta affacciando ad Android 15, come dimostra l’inizio del programma Open Beta dell’aggiornamento Nothing OS 3.0 per i possessori di CMF Phone 1. Promessa mantenuta, dopo che la compagnia di Carl Pei aveva affermato che il roll-out del nuovo firmware sarebbe iniziato nel mese di dicembre: vediamo quali sono le sue novità.

CMF Phone 1, arriva l’aggiornamento Nothing OS 3.0 Open Beta con Android 15

Crediti: CMF

Per installare Nothing OS 3.0 e Android 15 su CMF Phone 1, è necessario che su quest’ultimo sia presente la build Tetris-U2.6-241021-2030 / Tetris-U2.6-241125-2107. In caso positivo, bisogna scaricare e installare questo file APK, dopodiché andare in Impostazioni/Sistema/Aggiorna alla versione Beta, cliccare su Controlla nuova versione e procedere con l’installazione. ATTENZIONE: al momento non c’è nessuna ROM rollback per tornare ad Android 14, pertanto procedete con cautela.

Ecco il changelog completo:

Widget condivisi 🔮 Utilizza i widget per collegarti con amici e familiari. Guarda i widget di un’altra persona visualizzati sulla schermata iniziale e interagisci con loro tramite reazioni. Un nuovo modo per rimanere in contatto.‎

Schermata di blocco 🔒 Nuova pagina di personalizzazione della schermata di blocco. Accedi premendo a lungo sulla schermata di blocco o tramite la pagina di personalizzazione. 🕰️ Quadranti dell’orologio migliorati. Scegli il tuo stile preferito. 🖼️ Spazio widget ampliato, che ti consente di posizionare più widget sulla schermata di blocco.

‎Smart Drawer 🤖 Aggiunta la funzionalità Smart Drawer basata sull’intelligenza artificiale per categorizzare automaticamente le tue app in cartelle. Per una migliore organizzazione e un facile accesso. 📌Per la massima praticità, puoi aggiungere le tue app preferite in cima al cassetto delle app. Non è necessario scorrere.

‎Impostazioni rapide 🧩Design delle impostazioni rapide riconsiderato con un’esperienza di modifica ottimizzata. 🖼️ Progettazione migliorata della libreria widget. 🎨Visualizzazioni aggiornate nelle Impostazioni, tra cui migliori opzioni di Rete e Internet e Bluetooth.

‎Miglioramenti della fotocamera

📷 Velocità di avvio della fotocamera più rapida nel widget della fotocamera.

🖼️ Tempo di elaborazione della scena HDR ridotto.

⏲️ Interfaccia utente più fluida dopo le foto del conto alla rovescia

🔍 Visualizzazione del cursore dello zoom migliorata.

‎ Visualizzazione pop-up migliorata 📱 Visualizzazione pop-up mobile per un multitasking più pulito e produttivo. 📐 Ridimensiona facilmente la visualizzazione pop-up trascinando gli angoli inferiori. 📍 Fissa la visualizzazione pop-up sul bordo dello schermo per un accesso rapido. 🔔Visualizza le informazioni senza uscire dall’app corrente. Scorri semplicemente verso il basso sulle notifiche in arrivo per accedere alla visualizzazione pop-up. Abilita tramite Impostazioni > Sistema > Visualizzazione pop-up. ‎

Altri miglioramenti 🤖Selezione e priorità basate sull’intelligenza artificiale delle app utilizzate di frequente, per tenerle a portata di mano per un’esperienza più efficiente. 🗃️ Aggiunto supporto per la funzione di archiviazione automatica per liberare automaticamente spazio di archiviazione senza rimuovere app o dati dal dispositivo. 🖥️ Condivisione parziale dello schermo per una registrazione dello schermo più efficiente e sicura. Registra solo una finestra dell’app anziché l’intero schermo. 🚀 Aggiornamento della procedura guidata di configurazione alla versione 3.0 per un’introduzione più fluida a Nothing OS. ⬅️ Abilitate animazioni predittive per la schiena per le app che hanno aderito. 👆Nuova animazione dell’impronta digitale con stile a matrice di punti distintivi. 🔋Nuova animazione di ricarica con stile a matrice di punti distintivi.

‎Nota:

I widget condivisi sono attualmente supportati solo dai dispositivi Nothing. In questa fase, possono essere condivisi solo i widget foto (quadrati). Stiamo sviluppando rapidamente il supporto per altri widget, quindi resta sintonizzato.

Poiché i widget condivisi sono in versione beta, potresti riscontrare alcuni problemi. Apprezziamo la tua pazienza mentre continuiamo a migliorare l’esperienza.

