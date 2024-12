Pixel 9 scende sotto i 650€ per la prima volta: nuovo minimo da MediaWorld!

Il top di gamma Android per eccellenza? Sicuramente Pixel 9, il flagship realizzato interamente da Google e dotato anche di un chipset proprietario: il prezzo scende al minimo grazie alla supervalutazione dell’usato da MediaWorld. Non farti scappare l’occasione di risparmiare fino a 150€ sull’acquisto del tuo nuovo smartphone Pixel!

Google Pixel 9 al miglior prezzo del momento: solo 649€ da MediaWorld con la Supervalutazione dell’usato!

Google Pixel 9 e 9 Pro-Crediti: Google

Per mettere le mani su Google Pixel 9 al miglior prezzo di sempre (649€ da MediaWorld, per la versione top da 256 GB) basta utilizzare la promozione dedicata alla supervalutazione dell’usato: qui trovi tutti i dettagli e ti permette di ricevere un rimborso fino a 150€. In questo modo avrai acquistato il tuo flagship Google a meno di 650€, con un risparmio assurdo. Affrettati perché ci sono poche unità disponibili!

Dimensioni di 152,8 mm (altezza) x 72 mm (larghezza) x 8,5 mm (profondità) per 198 grammi

Certificazione IP68

Display Actua OLED da 6.3″ Full HD+ (1080 x 2424 pixel) con refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 2700 nit

Lettore d’impronte digitale ultrasonico sotto lo schermo, riconoscimento facciale

Raffreddamento a camera di vapore

SoC Google Tensor G4 a 4 nm Samsung

CPU octa-core (fino a 3.1 GHz)

GPU ARM Mali-G715 MC7 (fino a 940 MHz)

12 GB di RAM

128/256 GB di memoria UFS 4.0

Batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 45W, ricarica wireless Qi 15W

Supporto Dual SIM 5G (nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C 3.2, speaker stereo

Fotocamera da 50 MP (f/1.68) + 48 MP (f/1.7) con zoom 8X

Selfie camera da 10.5 MP (f/2.2)

Sistema operativo Android 14

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, Unieuro, MediaWorld ed altri store top!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le