OnePlus Watch 3 e Buds Ace 2 in arrivo: novità per smartwatch e cuffie

Non ci sono in ballo solamente Ace 5 e Ace 5 Pro: dietro l’angolo ci sono anche OnePlus Watch 3 e Buds Ace 2. Il sub-brand di OPPO vuole rinnovare anche il suo catalogo per ciò che concerne smartwatch e cuffie true wireless: di uno è stata confermata la presentazione, mentre l’altro è trapelato con immagini e specifiche.

OnePlus si prepara al lancio dei nuovi Watch 3 e Buds Ace 2: trapelano le specifiche

Partiamo da quest’ultimo, cioè OnePlus Watch 3, di cui erano già trapelati vari dettagli e a cui si aggiungono altre informazioni, partendo dalle immagini che confermano il look simile a quello del secondo modello, con display rotondo e due tasti fisici posti sul lato destro. Disponibile in due colorazioni, quella che dovrebbe essere la sua novità principale sarebbe l’integrazione della funzione di elettrocardiogramma, la cui presenza dipenderà dalle certificazioni sanitarie delle varie nazioni.

In ballo ci sarebbe anche la possibilità di connettività 4G, ma non ci sarebbe ancora la certezza della sua presenza. Specifiche alla mano, sarebbe uno smartwatch basato su Snapdragon W5 Gen 1, memorie da 2/32 GB, batteria da circa 500 mAh e software Watch OS 5 + RTOS.

Di confermato per ora ci sono soltanto le OnePlus Buds Ace 2, con un poster ufficiale che ci rivela il cambio di design, con una nuova scocca che abbandona le linee più spigolose delle prime Buds Ace in favore di una maggiore rotondità. Dentro ritroviamo auricolari di tipo in-ear, di cui però non conosciamo ancora le specifiche tecniche. Da noi il modello precedente arrivò sotto forma di Buds Nord 2, pertanto non è da escludere che potremmo rivederle dalle nostre parti come Buds Nord 3.

Non resta che attendere il 26 dicembre, giorno di lancio della serie OnePlus Ace 5 così come dei nuovi accessori della compagnia.

