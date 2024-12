Honor MagicBook Art 14 Snapdragon ufficiale in Italia: il PC AI premium, subito a 200€ in meno

A distanza di alcuni mesi dal lancio ad IFA 2024, il portatile premium del brand ritorna in una nuova veste. Honor MagicBook Art 14 Snapdragon è ufficiale in Italia ed arriva con la solita eleganza della serie, un corpo leggero e facile da maneggiare, specifiche al top ed è subito in promozione: ecco tutti i dettagli dell’ultima novità, fresca di lancio nel nostro paese.

Honor MagicBook Art 14 Snapdragon arriva in Italia: novità e prezzo del nuovo portatile premium, in promozione con Coupon

Honor MagicBook Art 14 Snapdragon è un laptop all’avanguardia dotato della piattaforma Snapdragon X Elite. Con un peso di circa 1 kg e uno spessore di appena 1 cm, il dispositivo combina leggerezza e prestazioni elevate: si tratta, infatti, del PC AI più ultra-leggero e ultra-sottile sul mercato. Lo schermo touch OLED Honor Eye Comfort da 14,6″ con risoluzione 3.1K offre un’esperienza visiva al top. Vanta inoltre un eccezionale rapporto schermo-corpo del 97%, il più alto tra i laptop da 14″ di diagonale. Grazie alla tecnologia PWM Flicker Free Dimming a 4.320 Hz, certificata TÜV Rheinland Flicker Free, offre un livello di regolazione senza rischi per un’esperienza visiva confortevole.

MagicBook Art 14 Snapdragon è alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon X Elite, che consente una transizione fluida delle applicazioni Windows su X86 verso l’architettura Windows su Snapdragon. Sfruttando anni di ricerca sull’ecosistema, Honor ha creato una Hotspot Library, che utilizza l’AI a livello di piattaforma per identificare gli scenari più utilizzati e ottimizzare la traduzione in modo efficiente. Grazie a queste migliorie, l’azienda ha migliorato del 16% il tempo medio di avvio delle applicazioni Windows. Attualmente, Honor ha ottimizzato un totale di 14 applicazioni principali in sei categorie, tra cui browser, meeting online, media, strumenti di produttività, software social e strumenti vari.

Il laptop presenta un’innovativa Modular Camera Design, con un design magnetico e rimovibile che migliora la privacy e la versatilità, consentendo agli utenti di personalizzare il proprio setup. Supportato da OS Turbo 3.0 e da un motore di ottimizzazione dell’energia, la batteria ad alta capacità da 60Wh integra il riconoscimento di scenari basato sull’AI con pianificazione e ottimizzazione in tempo reale. Garantisce fino a 9,5 ore di lavoro quotidiano in ufficio, eliminando l’ansia da batteria quando si è in movimento.

Inoltre, il laptop è dotato di Honor Six-speaker Spatial Audio con AI, che include quattro woofer e due tweeter, offrendo una qualità audio eccezionale senza distorsioni. Completa il tutto un sofisticato microfono bidirezionale con riduzione del rumore basata su AI. Tra le altre novità troviamo la tecnologia MagicRing che consente la connessione automatica tra dispositivi dello stesso account, garantendo un’esperienza fluida. Anche i servizi vengono connessi: ad esempio, è possibile utilizzare la stessa tastiera e mouse su più dispositivi, ricevere chiamate e notifiche direttamente sul laptop e persino controllare la fotocamera dello smartphone dal PC.

Prezzo e offerta lancio

Il nuovo Honor MagicBook Art 14 Snapdragon debutta in Italia nella colorazione Starry Gray, al prezzo di 1.699€. Fino al 31 gennaio sarà possibile usufruire di un coupon di 200€: in questo modo il prezzo finale sarà di 1.499€. Inoltre è previsto anche un bundle: basta aggiungere 1,9€ per ricevere anche il tablet Honor Pad 9 (del valore di 349€). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

